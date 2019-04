PHOTOS : découvrez la "vague artificielle" de Tencin

Tencin, France

On aurait pas pensé pouvoir faire du surf sur les lacs de l'Isère. Et pourtant, c'est désormais possible grâce à la vague artificielle installée à la base de loisirs Exo 38. La structure a ouvert le 6 avril sur le lac des Martelles, près de Tencin. C'est une première en France.

La vague accueille des participants de tous les niveaux dès l'âge de 10 ans © Radio France - Nicolas Joly

Accessible à tous dès 10 ans

Le fonctionnement est simple : l'eau du lac est pompée puis projetée sur une structure en plastique. Elle retourne ensuite dans le lac, ce qui crée une vague. "On gère la pression de l'eau pour créer _une vague plus ou moins grande_", explique Robin, l'un des encadrants de l'activité, "ça va d'une vague assez petite et pas trop rapide pour les débutants, à une vague plus raide avec beaucoup plus de débit." Le dispositif est donc accessible aux pratiquants de tous niveaux, âgés d'au moins 10 ans.

La structure de huit mètres est installée sur le lac des Martelles, à proximité de Tencin © Radio France - Nicolas Joly

L'océan à 25 minutes de Grenoble

"C'est la première fois pour moi et je pense revenir assez souvent", déclare Marion, venue d'Annecy pour tester la vague. "Ça vient très vite, _on se fait rapidement plaisir_. Il faut juste trouver l'équilibre entre l'accélérateur et le frein." Elle est habituée des sports de glisse et a déjà eu l'occasion de faire du surf. Mais, elle l'admet, difficile d'éviter la chute : "c'est clair, bouillon assuré !"

Les sessions durent une heure et sont encadrées par les moniteurs d'Exo 38 © Radio France - Nicolas Joly

L'objectif est de retrouver des sensations qui rappellent le surf de vagues que l'on peut pratiquer sur l'océan, sans avoir à faire des heures de route. "Clairement, le Grenoblois qui se lève le matin il prend sa voiture et _une demi-heure après il fait du surf_", déclare Robin. Bien sûr, il faut payer un forfait pour profiter de la vague. Comptez 31€ pour une session d'une heure et 4€ pour la location de la combinaison et de la planche.