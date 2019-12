[PHOTOS] Découvrez le chantier presque terminé du centre aqualudique de Chambéry

Chambéry, France

Bonne nouvelle : le centre "aqualudique" de Chambéry est presque terminé. Situé à la place de l'ancien stade nautique, qui datait de 1957 et a fermé en 2015, ce centre aquatique possède des bassins intérieurs et extérieurs, des jeux pour enfants, des toboggans, des bassins relaxants, et un espace bien-être avec sauna et hammam.

Un chantier de deux ans, avec un budget de 23 millions d'euros. Budget respecté : il n'a pas augmenté en cours de route contrairement à la date d'ouverture, repoussée de quatre mois. Plus qu'une piscine, c'est donc un grand centre aquatique pour les scolaires, les clubs et le grand public qui doit ouvrir en février.

Le centre aqualudique de Chambéry en photos

La piscine intérieure : un bassin sportif homologué de 25 mètres, avec huit couloirs. © Radio France - Elisa Montagnat

Au premier plan, le bassin relaxant. © Radio France - Elisa Montagnat

Les différents jets d'eau massants du bassin relaxant. © Radio France - Elisa Montagnat

L'espace bien-être, pour lequel il faudra payer en plus de l'entrée piscine, avec jaccuzzi, sauna et hamam. © Radio France - Elisa Montagnat

La piscine extérieure, faite en inox, ouvrira en juin. © Radio France - Elisa Montagnat

Les jeux d'eau pour les enfants. © Radio France - Elisa Montagnat