PHOTOS - Découvrez le futur conservatoire de Laval

Les travaux du futur conservatoire de Laval, qui va s'installer dans les anciens locaux du Crédit Foncier rue du Britais, doivent commencer en février prochain. Le cabinet d'architecture sélectionné a été dévoilé ce jeudi, il s'agit du cabinet parisien Bruno Gaudin. Visite guidée !

Le projet du futur conservatoire de Laval a été dévoilé ce jeudi. Un grand pôle culturel va voir le jour dans l'ancien bâtiment du Crédit Foncier, rue du Britais à Laval. Et on connaît désormais le nom du cabinet d'architecte sélectionné : le cabinet parisien Bruno Gaudin.

Le conservatoire va déménager dans l'ancien bâtiment du Crédit Foncier rue du Britais à Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin

Le conservatoire de Laval va donc déménager dans les anciens locaux du Crédit Foncier. Deux autres petits bâtiments seront construits sur la droite. Il aurait été possible de mettre toutes les activités dans le grand bâtiment, mais les responsables du conservatoire souhaitaient avoir de grands espaces. Il a donc été choisi de faire des grandes salles de répétition de chorale, musique et danse, et de rajouter deux nouveaux bâtiments. L'entrée principale sera de ce côté. Il y aura toujours un parking de 70 places.

Le plan du futur conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

La façade Nord du futur conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

La façade Sud du futur conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

La salle des coffres centrale, et sa grande verrière, va devenir une sorte de hall principal, une place, qui permettra de se rendre dans les salles. Il y aura une grande allée transversale. L'idée est de faire du conservatoire un lieu de passage, un lieu de vie, où l'on peut venir se promener ou prendre un café.

Le hall principal du futur conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

Il y aura une sorte de rue intérieure au conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

Le bâtiment a été construit en 1938. Le site fait 6 300m² de surface au total. En plus des salles de formation et de répétition, il y aura un auditorium de 300 places, ce qui permettra à Laval de se doter d'une troisième salle de concert, après le Théâtre (600 places) et l'Avant-Scène (180 places).

Le futur auditorium du conservatoire de Laval. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

L'idée est d'avoir de très grands espaces d'apprentissage et de répétition. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

Le conservatoire de Laval bénéficiera d'un parking de 70 places. © Radio France - Cabinet Bruno Gaudin.

La ville a racheté les bâtiments du Crédit Foncier en décembre 2016. Le projet a donc été sélectionné, les entreprises seront choisies à partir du mois de novembre, pour un début des travaux en février 2018, et une fin prévue début 2020.

Le projet coûte au total 22 millions d'euros (2 millions d'euros pour l'achat du bâtiment, 14 millions d'euros pour les travaux, et le reste en équipement) financés par la ville de Laval, l'agglomération, le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire.