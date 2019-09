PHOTOS - Découvrez le nouveau visage du théâtre d'Abbeville

Abbeville, France

Un sacré lifting pour le théâtre d'Abbeville : il a retrouvé ses couleurs d'antan, celles de sa construction en 1919. Des tonalités ocre, terra cotta, jaune et beige ont remplacé le blanc d'auparavant. Ces nouvelles couleurs ont été définies grâce à des tests des Bâtiments de France et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.



Les travaux de rénovation ont duré plus de deux mois © Radio France - Claudia Calmel

Ce théâtre est l’une des dernières salles d’inspiration italienne du nord de la France. Il est nscrit depuis 2003 au titre des monuments historiques.

La grande salle a eu droit à des travaux pendant tout l'été. Peinture, ponçage et vitrification des parquets mais aussi éclairage : les néons, qui étaient en place depuis les années 1980 ont été remplacés par un éclairage à LED, modulable et beaucoup plus doux.



Les lumières du plafond ont été changées © Radio France - Claudia Calmel

Les murs et les moulures ont été repeints.

Les artistes vont bientôt découvrir un nouvel écrin © Radio France - Claudia Calmel

Une salle de spectacle fraîchement refaite qui a été présentée au public mardi 12 septembre pendant des visites guidées organisées par le service patrimoine de la ville d'Abbeville. Deux visites supplémentaires ont été ajoutées au deux initialement prévues pour répondre aux nombreuses demandes.



De nombreux abbevillois se sont inscrits pour participer aux visites guidées © Radio France - Claudia Calmel

Vous pourrez de nouveau visiter le théâtre d'Abbeville rénové lors des journées du Patrimoine le 21 septembre.