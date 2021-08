PHOTOS - Découvrez le premier bar à chats de Limoges

Once Upon A Cat est le tout premier bar à chats de Limoges. Ouvert depuis à peine un mois, il propose à sa clientèle de venir manger, boire et profiter de la présence des félins, qui eux se promènent dans l'établissement. La décoration est inspirée de plusieurs films... c'est parti pour la visite !

Au Once Upon a Cat, il vaut mieux finir son assiette sinon...

C'est la journée internationale du chat ce dimanche ! Pour l'occasion, France Bleu Limousin vous fait découvrir un lieu insolite et inédit à Limoges : un bar à chats. "Once Upon A Cat" - Il était un chat - a ouvert le mois dernier, rue Jauvion. Le concept est simple, venir manger et boire tout en étant entouré de félins.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Limousin au Once Upon a Cat Copier

Dès que l'on entre dans le café, le ton est donné. Trois matous sont tranquillement allongés sur un tapis. Deux autres chats font eux une course poursuite sur une poutre. "Regarde le comment il est perché" s'amuse une cliente, le regard fixé vers le plafond.

Au Once Upon a Cat, les chats ont la belle vie ! © Radio France - Luc Chemla

Course poursuite au Once Upon a Cat © Radio France - Luc Chemla

La plupart des chats sont sociabilisés. Ils sont aussi sélectionnés par rapport à leur comportement" - Aidan Dousson, le propriétaire du bar

Derrière le comptoir, Aidan Dousson, le patron, prépare un chocolat chaud et coupe une part de Cheesecake. Pour l'aider, il a une salarié à ses côtés. La nourriture est préparée par un traiteur local. Les clients sont libres de consommer à leur table et de se lever pour caresser les stars, mais il y a quand même une consigne à respecter. "_On ne les attrape pas_. Les chats qui veulent faire la sieste, ils sont dans leur coin et ne sont pas dérangés. Cependant, la plupart sont sociabilisés. Ils sont aussi sélectionnés par rapport à leur comportement. Ils aiment jouer et attendent l'attention."

Griffoirs, arbres à chat... les chats sont comme à la maison © Radio France - Luc Chemla

Alice au Pays des Merveilles et Harry Potter comme inspirations

Griffoirs, arbres à chats, étagères en hauteur, tout est fait pour que les félins se sentent comme à la maison. La décoration est inspirée du monde d'Alice au pays des merveilles et d'Harry Potter. Sol en damier, murs en briques, vieilles horloges, rien n'est laissé au hasard. Même le nom des chats est dans le thème : Albus, Minerva, Hagrid, Fred et George...

La décoration du bar est inspirée d'Harry Potter et d'Alice au pays des merveilles © Radio France - Luc Chemla

La décoration est inspirée de films © Radio France - Luc Chemla

Une des salles du Once Upon a Cat © Radio France - Luc Chemla

Parmi la clientèle, des familles, des amies, des personnes seules également venues lire dans un endroit calme et dépaysant. C'est le cas de Guillaume. "Comme je vis en appartement, je n'ai pas de chat alors je viens ici pour en profiter". A la table derrière, Chloé sait se faire apprécier ! Elle laisse les chats terminer les miettes de son gâteau.

" C'est vraiment trop trop chouette. _On manquait d'un tel concept ici_. La dernière fois, Pétunia s'est posée sur le fauteuil en face, elle dormait et à un moment elle est passée sur mon livre alors que j'étais en train de lire" se souvient, sourire aux lèvres, la jeune femme de 23 ans.

Le bar à chat Once Upon a Cat © Radio France - Luc Chemla

Parmi les 9 chats, la plupart peut être adoptée par la clientèle. L'autre objectif du bar est d'ailleurs de mettre en relation les animaux avec leur potentiel futur propriétaire. Abandonnés, ils ont été recueilli par la Ligue de défense des droits des animaux.