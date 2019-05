PHOTOS - Découvrez le théâtre antique de Vienne, rénové pour la première fois depuis les années Trente

À un mois du début du festival "Jazz à Vienne", le théâtre antique de Vienne (Isère) fait une pause dans les travaux de rénovation lancés fin 2018. Les pierres ont été nettoyées et la jauge du théâtre légèrement augmentée. Suivez la visite guidée !

Le théâtre antique, en plein rénovation : à droite, rénové et à gauche, en l'état.

Vienne, France

La pierre des gradins est désormais blanche... comme elle l'était à l'origine. "Tous les garde-corps ont été changés, il y a un système de cheminement à l'aide avec des lumières. Dans les tunnels, les sols, les voûtes, les murs ont été refaits" explique Jean-Yves Curtaud, l'élu en charge du patrimoine. "On a mis de l'éclairage. On a ramené de la sécurité et du confort" détaille-t-il. Le théâtre n'avait pas été rénové entièrement depuis 1938 ! Ces travaux d'envergure ont été commencé octobre 2018 à début mai; la 2e aura lieu de septembre à février-mars 2020.

Coût de ce lifting : 2.1 millions d'euros hors taxe (éligible au plan patrimoine), partagé à part égale entre l'État, la région, le département et la mairie de Vienne.

Écoutez le reportage, au théâtre antique, de Céline Loizeau

Mai 2019