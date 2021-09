PHOTOS - Découvrez les arènes rénovées de Parentis-en-Born

Les arènes de Parentis-en-Born (Landes) ont désormais un nouveau visage. Cette enceinte, presque centenaire puisqu'elle date de 1927, vient d'être totalement rénovée. Après 21 mois de travaux, les arènes Roland Portalier sont désormais ouvertes au public après l'avis favorable de la commission de sécurité. Elles accueilleront une soirée festive le 1er octobre puis deux novilladas les 2 et 3 octobre, dans le cadre de l'évènement "Heste y toros" (fête et taureaux) organisé par la ville.

Autour de ces arènes, il y a maintenant une coursive ainsi que trois grands escaliers pour accéder aux tribunes. Mais la principale nouveauté, c'est la couverture des arènes : il y a désormais un toit. Et cela change tout : ce toit protégeant des intempéries va permettre d'accueillir à l'avenir de nombreux évènements, pas seulement taurins. La ville envisage l'organisation de concerts, salons du livre, pièces de théâtres, marchés, braderies, repas, etc. Un plancher peut-être installé sur la piste pour accueillir ces évènements, qui pourront se tenir de Pâques à la Toussaint.

La rénovation de ces arènes représente un coût de 4 millions d'euros, selon la ville.

Un toit en structure bois recouvre désormais les arènes © Radio France - Grégoire Tiffanneau

Le toit protège de la pluie mais laisse passer la lumière du soleil © Radio France - Grégoire Tiffanneau

Les gens qui le souhaitent peuvent déjà entrer gratuitement dans les arènes pour les visiter. Jusqu'au 30 septembre, elles accueillent une exposition consacrée à la tauromachie sous forme de 84 panneaux disposés en forme de labyrinthe retraçant l'histoire des rapports entre l'Homme et les taureaux (lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h et jeudi et samedi de 9h à 12h - entrée gratuite).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les arènes rénovées accueilleront ensuite les premiers spectacles début octobre dans le cadre de "Heste y Toros". Programme complet à retrouver ici.