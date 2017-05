PHOTOS - Découvrez les chars de la Pégoulade de Nîmes

Les premiers chars du défilé d'ouverture de la Féria de Nîmes ont été présentés ce jeudi par la ville. Elle annonce une Pégoulade encore plus belle que d'habitude.

Avec fierté, France Bleu Gard Lozère est cette année partenaire de la Féria de Pentecôte. Tous les évènements phares seront à vivre sur l'antenne de votre radio. Voici, pour commencer, les photos des premiers chars de la Pégoulade.

Les merveilles de l'Unesco

Les " Merveilles de l'Unesco" sont à l'honneur du défilé d'ouverture cette année. Clin d’œil bien sûr à la candidature de la ville au patrimoine mondial. Frédéric Pastor annonce une Pégoulade encore plus belle que d'habitude " ce sera plus professionnel avec des décors plus finis, plus parlants, on a voulu donné un coup de jeunesse" explique l'élu en charge de la tauromachie. Ainsi, une nouvelle équipe a été choisie pour réaliser les chars, Didier Momper est régisseur général.

Le Taj Mahal de la Pégoulade 2017 © Radio France - Jeanne marie Marco

Une dizaine de chars vont défiler dans l'Ecusson le 1er juin, soit environ 200 figurants pour animer les différents tableaux. Plusieurs lieux mythiques de l'Unesco seront ainsi représentés : le Mont Fuji (Japon), le Taj Mahal (Inde), l'incroyable île de Pâques au cœur de l'océan Pacifique ou encore le Christ rédempteur de Rio (Brésil).

Un cerisier japonnais au pied du Mont Fuji © Radio France - Jeanne maie Marco

Du polystyrène sculpté !

La plupart de ces monuments mythiques sont réalisés en polystyrène. Didier Momper explique"c'est un matériau extrêmement léger que l'on a sculpté [...] le Mont Fuji est à base de 25 mètres cube de polystyrène, il a fallu travailler pendant des jours et des jours pour donner cet aspect de la montagne".

Le Mont Fuji de la Pégoulade de Nîmes © Radio France - Jeanne marie Marco

La conception des chars sera terminée le jour même du défilé. Ils sont une dizaine à travailler depuis début mars aidés notamment par des jeunes de l'établissement d'insertion "Présence 30". 14 associations ont également été sélectionnées pour participer à la Pégoulade. Les écoles Albert Camus et Calendreta participent également au défilé.

Le budget de la Pégoulade, constant par rapport aux autres années, est d'environ 160 mille euros. La Féria de Nîmes a lieu du 1er au 5 juin 2017.

