PHOTOS. Déjà 100 000 visiteurs au Muséum de Bordeaux

Bordeaux, France

Le Muséum de Bordeaux a beaucoup de succès. Ce musée d'histoire naturelle a rouvert fin mars après dix ans de travaux. En quatre mois, il a déjà accueilli 100 000 visiteurs, alors qu'avant sa fermeture en 2008 il attirait environ 60 000 visiteurs par an. C'est donc une belle réussite pour Réjane Limet, la responsable du service de diffusion au public : "Si on avait eu 130 000 visiteurs à la fin de l'année on aurait été très heureux, alors forcément 100 000 en quatre mois on est très heureux. Ce qui est intéressant c'est qu'à l'accueil les gens pensent qu'une heure de visite sera bien suffisant, mais finalement ils partent au bout de trois heures."

Cet ours est l'une des pièces phares du Muséum. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

La clé du succès, selon elle ? Le soin porté à l'accueil du public et la scénographie : "Aujourd'hui on ne construit plus un Muséum comme on le faisait il y a dix ans. On prend soin du public, il peut s’asseoir et s'installer. s'il veut juste regarder les spécimens, c'est possible, s'il veut avoir plus d'information il peut aller sur les bornes multimédias, les bornes audio et les écrans." Les collections du Muséum comportent un million de spécimens ; environ 3500 sont exposés.

"Le public pense rester une heure mais part au bout de trois heures" - Réjane Limet, une responsable du Muséum Copier

Parmi le million de spécimens que possède le Muséum, 977 coquillages et invertébrés, 921 oiseaux, 373 mammifères. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pour accéder au Muséum, vous pouvez emprunter le tram B (arrêt Quinconces), le tram C (arrêt Jardin public) et le tram D (arrêt Charles Gruet - Muséum), les bus 4 - 5N - 15 (arrêt Jardin public) ou 6 (arrêt rue d'Aviau). Si vous préférez la voiture, vous pouvez stationner parking Tourny ou Allée de Bristol. Le Muséum est ouvert tous les jours de 10h30 à 18h sauf le lundi.