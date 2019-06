PHOTOS - Dernière ligne droite pour les chars de la Cavalcade de Scaër

Scaër, dans le Sud Finistère, se prépare pour la Cavalcade les 9 et 10 juin prochains. Les chars et les carnavaliers défileront dans les rues de la commune, comme tous les 2 ans depuis 1923. En attendant, ils sont dans les tout derniers préparatifs.

Scaër, France

Leur vie tourne autour de la Cavalcade depuis des mois, des centaines de bénévoles s'activent dans les hangars de Scaër et des environs. Pour cette 67ème édition, 21 chars sont en préparation. Parmi eux, il y a celui confectionné par l'association "Boulaouane", du nom du vin marocain. Ils ont choisi cette année de fabriquer la voiture des ZZ Top, le groupe de rock américain.

Tout leur temps libre passé au hangar

Katia a l'habitude de participer à la confection de chars. Et elle sait bien qu'elle et ses compères ne vont pas chômer pendant cette dernière semaine. "Cette semaine est hyper intensive. On y est depuis la semaine dernière _tous les soirs, et tous les week-ends de 8 heures à 23 heures pour certains_. C'est un peu notre bébé. [...] En général, quand le char est sur la route, on pleure... de plaisir, de joie. J'espère que les gens comprennent cette joie qu'on a vécu dans les hangars et qu'on essaye de montrer à l'extérieur."

Certains bénévoles confectionnent des chars à chaque Cavalcade depuis 30 ans. © Radio France - Léo Rozé

Les bénévoles peaufinent leur char avant le week-end de la Cavalcade. © Radio France - Léo Rozé

L'intérieur du char où le conducteur s'installera. © Radio France - Léo Rozé