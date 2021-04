PHOTOS - Des artistes aux fenêtres du marché de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Les artistes défendent la culture à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne). Mercredi, pendant le marché, une chanteuse lyrique, une musicienne et une comédienne ont donné chacune quelques minutes de représentation depuis la fenêtre de trois commerces fermés pour cause de crise sanitaire.

Un quart d'heure rafraîchissant, mercredi, sur le marché de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Des artistes ont donné quelques minutes de représentation depuis la fenêtre du première étage (pour garder leurs distances) de trois commerces fermés pour cause de crise sanitaire, dans le centre du village.

Ines Lopez-Sanchez -Mathély est plasticienne et chanteuse Lyrique. Elle a eu l'idée de ce Happening parce que "l'Art" dit-elle "est essentielle". © Radio France - Thierry Boulant

Un moment de partage

Un texte de Victor Hugo, un air d'opéra tragique, quelques notes de violon... Les passants de la place du marché retrouvent pendant quelques minutes le plaisir que procure la performance d'artistes en chair et en os. Un petit bonheur qui ne se refuse pas.

Ça fait chaud au cœur (Un passant)

"Ce sont des moments de partage, de réflexion, d'émotions", explique Sophie, qui a suivi les trois mini-représentations. "Ça fait vraiment du bien. C'est magique" renchérit Rachel qui l'accompagne ."J'avoue que ça me fait chaud au cœur. C'est un sursaut", se félicite , un peu plus loin Michel, un habitant de Thury, un village à coté, venu faire son marché.

Michèle Tessier, professeur de Français, a dit un texte de Victor Hugo © Radio France - Thierry Boulant

Une action citoyenne

C'est Inès Lopès-Sanchez- Matelly qui a eu cette idée. Elle est plasticienne et chanteuse lyrique et le confinement pèse sur son travail d'artiste et sa créativité. "C'est une action citoyenne pour soutenir l'art et les artistes" explique t-elle, "et pour faire du bien aux gens qui sont là, parce qu'ils en ont besoin. Parce que l'art est essentiel dans nos vies".

Sophie Wrede au Violon © Radio France - Thierry Boulant

Retrouver le sens du mot "plaisir"

Michèle Tessier, professeur de français et passionnée de théâtre, l'a suivie dans l'aventure de ce happening en acceptant de lire un texte de Victor Hugo. " Ce qu'a proposé Inès," précise t-elle, "c'est un partage de culture et c'était du pur bonheur d'écouter du violon. Il faut se faire plaisir parce que c'est un mot qui a disparu".

Des passants surpris par ce happening © Radio France - Thierry Boulant

Une bouffée d'oxygène

Le monde de la culture et le monde tout court, étouffent avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas. Le maire de Saint-Sauveur, Yohann Corde, a donc donné sans problème son autorisation pour ce happening d'une vingtaine de minutes.

Le maire de Saint-Sauveur-En-Puisaye, Yohann Cordes, a autorisé ce bref Happening qui respectait toutes les mesures sanitaires. © Radio France - Thierry Boulant

"On ne peut pas se réunir, on ne peut pas fêter. On ne peut pas s'amuser. On ne veut pas danser" énumère l'élu poyaudin, "cette petite bouffée d'oxygène que cette représentation nous a apportée, est tout à fait intéressante".

Christine Pères, Bouquiniste à Saint-Sauveur en Puisaye © Radio France - Thierry Boulant

Christine Pères, bouquiniste à Saint-Sauveur-en-Puisaye, a prêté une de ses fenêtres qui donnent sur le marché pour quelques minutes de chant lyrique. Cette initiative lui donne le sourire "c'est bien d'animer nos petits villages et en plus leur revendication pour les artistes et l'art en général est juste."

Un clown comme fil conducteur pour orienter le public vers les trois lieux de représentation © Radio France - Thierry Boulant

La réouverture des lieux culturels, à Saint-Sauveur comme ailleurs, ne devrait pas intervenir avant le milieu du mois de mai.