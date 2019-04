PHOTOS | Des flamants roses à Zoodyssée pour l'ouverture de l'espace Méditerranée

Villiers-en-Bois, France

Zoodyssée évolue. Le parc animalier de la forêt de Chizé a ouvert sa première odyssée thématique consacrée à la Méditerranée. Huit autres vont suivre d'ici 2022 : odyssée polaire, des montagnes, des campagnes... "L'idée c'est de mettre en avant un environnement et plus seulement des animaux avec des enclos les uns à la suite des autres mais de créer du lien et de faire voyager le visiteur", explique Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée.

Faire que le visiteur ne se sente plus vraiment dans le sud des Deux-Sèvres mais qu'il fasse neuf petits voyages, Guillaume Romano, directeur de Zoodyssée

Dans cet espace Méditerranée, de la lavande, du romarin ou encore des oliviers ont été plantés. 1117 plants au total. On y trouve aussi un jeu de senteurs. Et de nouveaux animaux sont arrivés : 15 flamants roses en provenance d'un zoo en Allemagne et de celui de Mulhouse. Leur acclimatation se passe bien. "Ce sont toujours des animaux issus de la captivité donc socialement les flamants roses sont assez faciles à remettre ensemble, il n'y a pas une hiérarchie dans les groupes", précise Guillaume Romano. Des flamants roses encore gris pour certains. "Ils deviennent roses au bout d'un an et demi, deux ans voire trois ans", poursuit le directeur.

Certains flamants roses sont encore gris, cela veut dire qu'ils sont jeunes © Radio France - Noémie Guillotin

Aux côtés des flamants roses, on peut voir dans cette odyssée des animaux déjà présents dans le parc : les macaques de barbarie que l'on trouve sur les îles espagnoles et les porcs-épics présents en Italie. "On se sert de l'existant et on réaménage autour", explique Guillaume Romano.

Les magots, appelés aussi macaques de barbarie, font également partie de l'odyssée Méditerranée © Radio France - Noémie Guillotin

Les magots sont présents sur le rocher de Gibraltar, au sud de l'Europe © Radio France - Noémie Guillotin

Deux ours attendus pour le mois de juillet

L'autre événement de l'année à Zoodyssée, c'est l'arrivée de deux ours, prévue au mois de juillet pour l'odyssée des montagnes. L'un d'eux, Kiwi, a tourné dans le film L'Ours de Jean-Jacques Annaud. L'objectif du département des Deux-Sèvres est de faire passer la fréquentation du parc de 47.000 à 80.000 visiteurs d'ici 2022.