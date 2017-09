PHOTOS - Des fresques géantes pour redorer l'image de certains quartiers Nîmois

C'est la 6e édition de l'Expo de Ouf, une exposition de fresques en plein air, à retrouver dans les quartiers Gambetta et Richelieu de Nîmes. Une quinzaine de nouvelles oeuvres ont été créées pour l'occasion.

Sur le mur gris et lézardé, une énorme baleine stylisée a fait son apparition. Quelques mètres plus loin, le portrait géant d'une femme ou encore un hibou gargantuesque. Dans les quartiers Gambetta et Richelieu de Nîme, une quinzaine de nouvelles fresques colorées ont été créées pour la 6e édition de l'Expo de Ouf. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger un plan de ces quartiers où les fresques y sont indiquées, ou même aller chercher directement ce plan au QG de l'association, 8 rue Enclos Ray. Vous pouvez aussi tout simplement déambuler dans ces quartiers en levant le nez. Les habitants eux, sont ravis : "Je trouve ça génial, c'est jolie. Depuis qu'il y a les fresques, les gens s'arrêtent pour discuter avec nous, c'est agréable", s'enthousiasme Roger. "J'aimerais bien que tout soit comme ça. On voit le bon côté du quartier", renchérit Marie. Cédric Crouzy est l'organisateur de cette gigantesque exposition en plein air. "On a fait appel à une trentaine d'artistes. On essaie de mélanger les styles. Ça ne fait pas tout le temps l'unanimité, mais c'est aussi le but, explique-t-il. C'est une excuse pour aller à la rencontre des autres."

En plus des fresques, vous pourrez aussi aller à la rencontre des autres à chacun des événements de l'Expo de Ouf, jusqu'à fin octobre : un défilé de mode, la création d'une oeuvre participative, des concerts et même une "battle" de rap ! Alors à vos micros et vos pinceaux.

L'Expo de Ouf à Nîmes © Radio France - Jade Peychieras

