PHOTOS - Des insectes géants fabriqués avec d'anciens instruments de musique, à l'Abbaye de l'Epau

Des insectes géants, construits à partir de vieux violons, pianos, ou batteries... Difficile à imaginer, mais c'est bien ce que vous pouvez voir à l'Abbaye royale de l'Epau à Yvré-l'Evêque depuis le samedi 20 novembre, à l'exposition Anima-Ex-Musica. Douze créations mécaniques du collectif "Tout reste à faire", sont installées sous les voûtes de l'abbaye jusqu'en mars 2022.

Le collectif est composé d'un trio d'artistes : Mathieu Desailly comme plasticien et graphiste, Vincent Gadras comme scénographe et constructeur, et David Chalmin comme compositeur. Pour réaliser leurs œuvres, ils récoltent, parfois pendant des années, de vieux instruments de musique.

L'araignée a été construite en 2014, avec notamment des morceaux de guitares et de trompettes. © Radio France - Solène Gardré

Ce coléoptère a été fait à partir de batteries, de tambourins, de clarinettes et de violoncelles. © Radio France - Solène Gardré

La puce est faite à partir de guitares électriques et folk. On aperçoit au-dessus d'elle la structure en bois, qui constitue la scénographie de l'exposition. © Radio France - Solène Gardré