PHOTOS - Des milliers de roses et de visiteurs au festival de Chédigny en Indre-et-Loire

Une pépinière géante : c'est un peu le visage du village de Chédigny en Indre-et-Loire, pendant les deux jours du festival des roses. Pour cette 15ème édition, les 28 et 29 mai, une soixantaine d'exposants sont présents et 15.000 visiteurs sont attendus.

"C'est avant tout une passion !", le pépiniériste Philippe Oriot vient pour la 17ème année au festival des roses de Chédigny. © Radio France - Solène Gardré

Ce qui est sympa à Chédigny, c'est que sur toutes les maisons, sur toutes les dépendances du village, il y a des rosiers. Ce qui fait que même moi, producteur, je suis toujours en extase" - Philippe Oriot, pépiniériste exposant

Chédigny est par ailleurs labellisé Jardin remarquable de France. C'est le seul village à avoir reçu cette distinction. © Radio France - Solène Gardré

Le 28 mai, le festival a inauguré une nouvelle rose, La Pierre Bonte. Un fait rare car c'est seulement la troisième fois depuis la naissance de l'évènement. © Radio France - Solène Gardré

Clément Barret, le chef jardinier de Chédigny, sélectionne tout au long de l'année les producteurs qui ont leur place au festival : "Ils viennent de toute la France !" © Radio France - Solène Gardré

On met un point d'honneur à ce que les exposants soient des producteurs et non pas des revendeurs. Comme ça, ils connaissent bien leurs plantes et donc forcément derrière, ils vont savoir conseiller au client la bonne plante qui va aller au bon endroit en fonction de leur terrain, de leur exposition, du biotope qu'il y a dans leur jardin..." - Clément Barret, chef jardinier de Chédigny

Près de 120 bénévoles sont mobilisés sur le festival des roses de Chédigny. © Radio France - Solène Gardré

L'entrée coûte trois euros. Sur le festival on retrouve également des producteurs d'arbres ou des commerçants de produits pour le jardin (abris pour oiseaux, paniers, pots...) mais aussi de quoi manger, boire et se cultiver : les artistes du village ouvrent leur atelier et plusieurs concerts sont organisés !