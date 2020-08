PHOTOS - Des photos pour s'évader à l'expo des Azimutés d'Uzès

"La photographie, c'est l'évasion et c'était vraiment important pour nous cette année de proposer des photographies positives" explique Gisèle Soltys, la coordinatrice de l'association Les Azimutés d'Uzès. Coronavirus oblige, la 6e édition de l'expo photo qu'elle propose chaque été a été légèrement modifiée. Tout a lieu en plein air dans quatre lieux : la cour de l'hôtel de ville, la rue Xavier Sigalon, le passage marchand et la cour de la chapelle de la médiathèque. "L'objectif, cette année c'était de rendre confiance aux gens et de montrer la beauté de ce qui existe autour de nous et de mettre en avant les initiatives qui sont prises pour prendre soin de la Terre et des autres. " A Uzès, pas de photojournalisme comme au Festival Visa pour l'Image de Perpignan, mais des photos de nature ou de scènes du quotidien qui célèbrent la joie, les fêtes de familles ou les enfants. "On veut montrer des choses fraîches qui sont accessibles tous les jours à ceux qui savent les regarder" confie Gisèle Soltys.

"Une photo vaut mille mots"

Une centaine de photos sont proposées. En noir et blanc et en couleurs. Sur des panneaux ou sur des bâches comme dans la rue Xavier Cigalon. Sur ces bâches, les photos de Thierry Vezon, un photographe de nature qui réside dans le Gard, auteur notamment de plusieurs ouvrages sur la Camargue, les Cévennes ou le Grand Nord. "Pendant le confinement dit-il, je n'avais plus vraiment d'inspiration. Elle est revenue quand je suis retourné en Camargue photographier les flamants roses aux Salins d'Aigues-Mortes. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la becquée des jeunes flamants par les adultes, c'est un spectacle tellement merveilleux que j'en avais les larmes aux yeux." Une passion qu'il partage avec les visiteurs de l'expo. "C'est important pour moi de sensibiliser les gens à la nature et aux animaux que je photographie."

L'expo photo des Azimutés qui devait se terminer le 22 août est prolongée jusqu'à début septembre, sauf dans la cour de la chapelle de la médiathèque. L'accès est libre.

Gisèle Soltys, coordinatrice des Azimutés d'Uzès © Radio France - Sylvie Duchesne

Thierry Vezon, l'un des photographes qui exposent © Radio France - Sylvie Duchesne