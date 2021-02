PHOTOS - Des spectacles diffusés en direct à La Comédie de Nîmes pour garder le contact malgré le coronavirus

"Le premier confinement, on l'a vécu plutôt bien", confie Arno Maxx, cofondateur avec Sophie Martel, de La Comédie de Nîmes, une salle de café-théâtre de 50 places située rue de Saint-Gilles, près de la Porte de France. "Tout le monde faisait sa petite vidéo sur Facebook, il y avait une sorte d'engouement et puis, peu à peu, il y a eu une sorte de manque de motivation parce qu'il n'y a plus de perspectives. On nous dit qu'on rouvre et puis finalement on rouvre pas. On est des artistes, on travaille pour le public. On a du mal à travailler."

Sophie Martel renchérit : "Quand vous avez des lieux comme le nôtre qui sont fermés et qui ne sont pas subventionnés, il n'y a rien pour payer les répétitions des comédiens. Travailler oui, mais avec quels moyens, s'interroge-t-elle. Nous, on a envie de sentir vibrer le public et de sentir une scène". Face à cette situation, les deux comédiens ont décidé de proposer des spectacles en streaming.

Un tarif unique par foyer

Le 7 février, ils se lanceront donc avec un spectacle jeune public le matin et un spectacle d'improvisation l'après-midi. Les spectateurs qui voudront les voir doivent acheter un billet en ligne. Un lien et un mot de passe leur seront communiqués par mail pour qu'ils puissent suivre les spectacles depuis chez eux, pour huit euros par foyer.

"On a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'interactivité avec le public bien qu'on va essayer de tester un tchat en direct parce que les comédiens vont peut-être demander des thèmes au public pour improviser. On va voir si techniquement, ce n'est pas trop compliqué à gérer. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est vraiment une nouveauté pour nous."

Cette expérience, c'est surtout un moyen de conserver un lien avec les spectateurs. "Ce n'est pas encore dans l'esprit de tout le monde de se connecter sur internet pour aller voir du spectacle vivant confie Arno Maxx. Les comédiens eux, sont ravis de se retrouver sur scène. On le faisait aussi pour ça. L’intérêt, c'est que ça permettra aussi aux spectateurs qui sont loin de découvrir La Comédie de Nîmes mais on ne remplacera jamais le spectacle vivant par le streaming."

Quelques personnes dans la salle pour les applaudissements et les rires

Pour ce projet, Sophie et Arno ont investi dans plusieurs caméras pour filmer les spectacles en direct. Deux micros d'ambiance seront installés au-dessus de la scène. "Tout est piloté par une micro régie. Tout sera retransmis sur une plateforme de diffusion." Dans la salle, quelques spectateurs, des élèves-comédiens et des membres de la compagnie du Criquet qui donnera le spectacle d'impro.

"Ça fera entre cinq à huit personnes dans la salle, histoire de pouvoir simplement avoir quelques applaudissements et quelques rires. Car jouer uniquement devant des caméras, c'est un peu inhumain." Sophie Martel le confesse : "Personnellement j'ai le trac, je ne dors plus depuis une semaine. Comme avant l'ouverture du théâtre". C'était en novembre 2019.

Une cinquantaine de places dans la salle © Radio France - Sylvie Duchesne

4 caméras ont été installées pour capter les spectacles en direct © Radio France - Sylvie Duchesne