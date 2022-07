PHOTOS : des vacances au centre de loisirs quasi centenaire du Barboux dans le Haut-Doubs

Le centre de loisirs du Barboux, à dix kilomètres de Morteau, dans le Haut-Doubs, propose depuis 1939 des séjours pour enfants.

"Tisser des liens" : c'est l'objectif de l'équipe du Centre de Loisirs du Barboux. © Radio France - Anne Fauvarque

C'est une véritable institution qui a permis et permet encore à des milliers d'enfants de venir en colo dans un cadre exceptionnel, à 1.000 mètres d'altitude, en pleine nature.

Vue sur la moyenne montagne, depuis le centre de loisirs du Barboux. © Radio France - Anne Fauvarque

Cette semaine, une soixantaine d'enfants de 6 à 15 ans, venus de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi de région parisienne, profitent du séjour "traditionnel" avec une multitude d'activités, ou du séjour à thème, axé sur l'équitation.

Point de départ : un curé joue aux cartes !

Mais Le Barboux, c'est d'abord une histoire de cartes. "La colo a été jouée, au tarot, raconte Caroline Gillet, la directrice de l'association du centre de loisirs du Barboux. Un curé du quartier Saint-Claude de Besançon a gagné la partie. Et son objectif, c'était de faire venir les enfants du quartier Saint-Claude de Besançon à la campagne".

Le centre d'accueil est à proximité du village du Barboux, en pleine nature. © Radio France - Anne Fauvarque

Colon, de génération en génération

Et depuis, Le Barboux c'est presqu'une histoire de famille, car on y vient de génération en génération, en tant que colon, puis comme membre du personnel. C'est le cas par exemple d'Adrien, un Bisontin qui vit et enseigne dans le Haut-Doubs depuis six ans.

Adrien Arteaga passe son été à encadrer des enfants, en tant qu'animateur, par plaisir, et par attachement, dans ce centre de loisirs qu'il connait par cœur et pour cause : il a été colon enfant. Mais pas que.

La colo accueille cet été des enfants de 6 à 15 ans. © Radio France - Anne Fauvarque

Mon grand-père était l'un des premiers colons, Adrien, animateur

"La colo, je la connais parce que mon grand-père, mes oncles, ma maman, ont tous travaillé ici et ont été aussi colons. Mon grand-père était l'un des premiers colons. Donc on peut dire que c'est une colo qui est dans la famille" raconte Adrien.

A tel point que la famille d'Adrien loue même parfois Le Barboux pour des repas de famille. "On vient se retrouver ici, confie l'animateur. Et c'est vrai que, à chaque fois, le grand-père nous raconte ses histoires, les oncles pareil, et puis ça permet de perpétuer l'histoire qu'il y a au Barboux dans la famille".

Qui sait, Alex reviendra peut-être au Barboux en tant qu'animateur dans dix ans! © Radio France - Anne Fauvarque

Un objectif : transmettre

Chez Adrien, le leitmotiv, c'est la transmission, de génération en génération. Mais aussi, le cadre de la colo. "On est dans le Haut-Doubs. C'est la moyenne montagne. On a les sapins autour. Rien pour nous embêter. Le cadre est vraiment magnifique" conclut le jeune enseignant.

Au Barboux, le grand air est roi et se prête à des jeux de pleine nature. © Radio France - Anne Fauvarque

