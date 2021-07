PHOTOS - Des visites guidées sont organisées tout l'été au théâtre Blossac à Châtellerault

Pendant 36 ans, les Châtelleraudais et les touristes n'ont pu observer que la façade du théâtre Blossac Châtellerault (Vienne). Il a fermé en 1977 pour des raisons de sécurité liées à sa vétusté, puis a rouvert en 2013 après deux ans de travaux de rénovation. Depuis, le public peut assister à des pièces. Et cet été, des visites guidées sont organisées tous les samedis et mercredi de 11h30 et à 12h30. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'histoire de cet édifice du 19ème siècle.

Marine, guide-conférencière pour le réseau pays d'art et d'histoire donne rendez-vous aux visiteurs devant le bâtiment et leur fait observer deux statues. Elles symboliques deux genres théâtraux : la tragédie et la comédie. Une représente un visage triste, en colère ; la seconde un visage qui fait la grimace.

Statue sur la façade du théâtre Blossac à Châtellerault, qui symbolique la comédie © Radio France - Sonia Ghobri

La guide conduit ensuite les visiteurs dans le péristyle. Elle explique l'origine de ce mot, détaille l'histoire de ce bâtiment, une ancienne église transformée en théâtre en 1844, et raconte quelques anecdotes. Par exemple, sur le comportement des spectateurs peu disciplinés au 19ème siècle.

Le péristyle du théâtre Blossac à Châtellerault © Radio France - Sonia Ghobri

Le théâtre Blossac est "moderne et authentique parce qu'il a été totalement rénové, il est équipé d’ascenseurs par exemple mais la décoration, l'architecture est d'époque", déclare Marine. Effectivement, de nombreux éléments sont d'origine ou refait à l'identique. Ce théâtre à l'italienne conserve ses caractéristiques : une salle de spectacle en forme de fer à cheval, haute sous plafond, avec des loges et des bacons, une scène pentue, ses strapontins en velours rouge, ses dorures... Clovis est fasciné par ce lieu. "C'est merveilleux, c'est cosy, c'est juste magnifique".

Le parterre © Radio France - Sonia Ghobri

Les visiteurs lèvent les yeux vers la coupole. Ils y voient une peinture d'Emile Vernon. "C'est un hommage à Châtellerault qui était à son âge d'or au 19ème siècle", explique Marine, la guide.

La coupole du théâtre Blossac à Châtellerault © Radio France - Sonia Ghobri

Une oeuvre qu'ils pourront voir de plus près, puisqu'elle les conduit au poulailler, au dernier étage. "Je ne m'attendais pas à ça la première fois que je suis montée ici. Je ne pensais pas que ce serait aussi vertigineux. On voit très bien la scène mais c'est le seul avantage parce qu'on voit très bien mais on n'entend rien du tout. Il y a un très mauvais écho, ça résonne et puis les gens ici dans le poulailler parlaient tout le temps, il porte bien son nom", dit-elle en souriant avant de préciser que ces places peu chères à l'époque ne sont plus vendues.