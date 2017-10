PHOTOS - Deux cloches descendues de l'église de Turckheim, en attendant le nouveau bourdon

Les grandes manœuvres, ce mercredi, à l'église Sainte-Anne de Turckheim. Deux cloches ont été descendues pour être accordées en Normandie. Objectif : que le son soit parfait avec le nouveau bourdon qui arrivera fin novembre. L'ensemble sera opérationnel au début de l'année prochaine.

Une grue près de l'église Sainte-Anne de Turckheim ce mercredi après-midi. L'image n'est pas passée inaperçue dans la commune. Quelques dizaines de curieux avaient immortalisé ce moment. C'était en fait une opération de descente de deux cloches : Marie, une tonne 200 et Joseph, 650 kilos. L'objectif : qu'elles prennent la direction de la Normandie pour y être accordées. En attendant l'arrivée d'un nouveau bourdon, une cloche au son grave, pour un son parfait. Elles n'avaient jamais été descendues depuis leur installation en 1920 et 1948.

Un bourdon de plus de 3 tonnes et d'1 mètre 77

Le bourdon neuf va être coulé ce vendredi. Associé à quatre autres cloches, le bourdon permettra à l'église Sainte-Anne, d'avoir un carillon harmonieux et esthétique. Il a été acquis grâce à l'argent de deux legs. Celui de la gouvernante de l'ancien curé et un viticulteur de Turckheim. La somme totale des travaux pour le clocher est estimée à 200 000 euros. Il a fallu six ans de combat, avant d'obtenir le fameux bourdon.

Le fait d'accorder ces deux cloches, cela permettra avec le nouveau bourdon, d'avoir un carillon harmonieux et esthétique," Eric Haffner, de la société Bodet, chargée de l'entretien des cloches

Les cloches sont descendues du beffroi © Radio France - Guillaume Chhum

Elles vont prendre la direction de la Normandie pour y être accordées © Radio France - Guillaume Chhum

C'était le chanoine Ringue qui avait constaté que les sonneries de nos cloches étaient banales. Avec le nouveau bourdon, ce sera une sonnerie plus relevée et plus remarquable," Marie - Thérèse Link, la présidente du conseil de fabrique

La bénédiction du nouveau bourdon et des deux cloches aura lieu le 26 novembre. Les trois cloches seront exposés dans l'église. L'ensemble devrait ensuite être remonté sur le clocher. Les cinq cloches, devraient-être opérationnelles, dans le courant des mois de janvier ou février. En attendant, deux cloches sonnent toujours à Turckheim.

