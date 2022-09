PHOTOS - Devant des spectateurs émerveillés, 480 véhicules anciens ont reconstitué les "bouchons de Joigny"

Les moteurs ont vrombi à Joigny (Yonne). La ville replonge ce week-end des 3 et 4 septembre dans les années 60. Pendant plus de deux heures, 480 véhicules anciens ont défilé dans le centre-ville pour reconstituer les bouchons des vacances, à l'époque où les autoroutes n'existaient pas.

La 7e édition des bouchons de Joigny était organisée ce week-end des 3 et 4 septembre. © Radio France - Sonia Ghobri

Des femmes en robe pin-up des années 50, queue de cheval haute et nouée par un foulard, se promènent à bicyclette. Des hommes sont habillés aussi à l'ancienne, pantalon en toile et bretelles. La sono crache des tubes des années 60. "Capri, c'est fini" d'Hervé Villard, "Et s'il n'en reste qu'un" d'Eddy Mitchell.

Une jeune icaunaise habillée en pin up à l'occasion des "bouchons de Joigny". © Radio France - Sonia Ghobri

La musique est souvent masquée par un concert de klaxons en tout genre : se mêlent ceux des mobylettes, tracteurs, 4L, sans compter les sirènes des camions de pompiers et des ambulances de l'époque.

Sur le trottoir, Jean s'amuse à identifier les modèles de voitures qui paradent devant lui : Deudeuche, Simca, Fiat 500, Dauphine. "La Dauphine, c'est ma première voiture, je l'avais achetée en 1978. Ça rappelle la jeunesse". Ils sont nombreux à renouer avec leurs souvenirs. Joël a connu les bouchons dans le centre-ville de Joigny dans les années 60. "C'était comme ça. Le pont Saint-Nicolas était bloqué, les valises sur les capots arrières ou sur les toits, c'était comme ça".

La Une Renault Dauphine, le modèle a été fabriqué jusqu'en 1967. © Radio France - Sonia Ghobri

Un peu plus loin, à l'angle du Pont-Saint Nicolas et du quai Henri Ragobert, de vrais policiers municipaux et de faux gendarmes font la circulation. Uniformes beiges, képis sur la tête, difficile pour les badauds de ne pas penser à Louis de Funès, Michel Galabru ou encore Jean Lefebvre dans le mythique film Le gendarme de Saint-Tropez. "Les gens ont tout de suite le sourire quand ils nous voient", se réjouit l'un des bénévoles habillé en militaire.

De (faux) gendarmes ont régulé la circulation aux "bouchons de Joigny". Ils ont enfilé l'uniforme des années 60. © Radio France - Sonia Ghobri

Walter et son ami ne se chargent pas de la circulation mais ils sont prêts "mettre à des contraventions". Sa Renault 4CV de 1955 n'appartenait pas à la police nationale. Il a ajouté plus tard le logo "police" et un gyrophare bleu. "J'ai achetée cette voiture il y a 25/30 ans, je l'avais confiné eet puis je l'ai ressorti il y a quelques années pour faire le bouchon".

Walter a ajouté un autocollant police et un gyrophare bleu sur sa Renault 4CV de 1955. © Radio France - Sonia Ghobri

Environ 23.000 visiteurs étaient attendus ce week-end pour la 7e édition des "bouchons de Joigny".