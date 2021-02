PHOTOS - Dijon, la dixième fresque du MUR en cours de réalisation, "il est important de continuer !"

Une nouvelle fresque pour le MUR de Dijon. C'est la dixième et elle est en cours de réalisation avec le graffeur, Cannibal Letters. On peut le voir au travail en ce moment sur sa nacelle. De l'art en plein air et accessible à tous, en temps de coronavirus, ça fait du bien! Reportage.

Une nouvelle fresque pour le MUR de Dijon, et un clin d’œil à notre région avec l'oeuvre éphémère de Cannibal Letters. L'artiste d'origine parisienne a été invité par l'association dijonnaise pour réaliser la dixième fresque, au carrefour des rues d'Assas et Rousseau. On peut le voir au travail en ce moment sur sa nacelle, et jusqu'au 6 février.

L'oeuvre en devenir de Cannibal letters, ce jeudi 4 février 2021, sur le MUR de Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

En pleine crise sanitaire, c'est aussi un bon moyen de montrer que le monde de l'art urbain résiste, et "qu'il est important de continuer". Pour celui qui graffe depuis une vingtaine d'années, "c'est aussi un clin d’œil et un soutien aux bars qui sont fermés."

C'est l'artiste Cannibal Letters qui réalise cette dixième fresque dijonnaise du MUR. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une fresque éphémère ouverte à tous

Une fresque accessible à tous en temps de Covid, ce n'est pas si fréquent. "Les galeries les musées sont fermés et je pense que l'art de rue prend encore plus d'importance", poursuit l'artiste, "c'est gratuit et accessible à tous et vu le contexte c'est bien qu'on continue, les gens peuvent voir de nouvelles choses, ça renouvelle l'espace urbain, et ça fait du bien !"

Les passants du quartier s'arrêtent pour prendre des photos du nouveau MUR à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un clin d’œil à la Bourgogne et aux bars

Après la chouette de Stéphane Moscato, c'est un squelette flanqué d'un verre de vin, qui va orner le MUR pour les prochaines semaines. Un slogan se dévoile, A la vigne, à la mort, c'est celui qu'a imaginé Cannibal Letters, "c'est un double clin d’œil à la Bourgogne et son vin et aux bars qui sont fermés."

A partir de ce vendredi 5 février 2021, vous pourrez, en plus d'admirer entièrement la nouvelle œuvre éphémère, vous pourrez aussi acheter une sérigraphie de l'artiste. Les recettes servent à financer les prochaines résidences d'artistes.