PHOTOS - Dijon, une vente aux enchères de tableaux incroyables ... avec des papillons du monde entier !

C'est une vente aux enchères assez incroyable qui a eu lieu ce vendredi 22 janvier 2021 à Dijon. Imaginez des milliers de papillons mis sous verre. Des papillons bleus, oranges, verts parfois, venus du monde entier et sagement épinglés dans des tableaux, comme ceux que l'on trouve dans les musées. C'est cette collection, qui a été présentée à la salle des ventes Cortot à Dijon, ce vendredi 22 janvier 2021.

Cette collection mise en vente à Dijon, on l'a doit à la passion d'un pharmacien de Rennes. © Radio France - Olivier Estran

La collection d'un passionné

Cette collection c'est celle d'un passionné, un pharmacien de Rennes qui durant cinquante ans de sa vie, a collecté ces papillons dans le monde entier. Son petit-fils en a hérité et, faute de place pour tout garder, il a décidé de s'en séparer. Et si l'héritier a choisi Dijon pour cette vente, c'est parce que la place commence a être connue pour ce genre de collection. Une satisfaction pour Hugues Cortot, le commissaire-priseur en charge de cette vente aux enchères. "On a acquis une certaine notoriété dans ce domaine et les profils des acheteurs sont très variés, même si c'est plutôt un public âgé qui par le passé a pu collecter ce genre de spécimen."

Hugues Cortot, le commissaire-priseur en charge de cette vente aux enchères. Copier

De gauche à droite, Me Hugues Cortot et Gilbert Lachaume, un expert parisien. © Radio France - Olivier Estran

Dijon, reconnue pour ce genre de vente

C'est la deuxième vente de ce genre en moins d'un an. Une autre collection a été dispersée en juillet dernier explique Gilbert Lachaume, un expert parisien venu spécialement pour l'occasion. "Au mois de juillet les gens sont venus du sud de la France, de Marseille, Bordeaux mais il y a aussi eu des gens l'Est qui sont venus d'Allemagne par exemple car ils savent qu'ils sont bien accueillis ici à Dijon."

Papillon de Jamaïque capturé au 19e siècle et disparu depuis cent ans. © Radio France - Olivier Estran

Les pièces sont parties entre 100 euros et 4.000 euros.