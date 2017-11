PHOTOS - Dordogne : plus de 300 personnes à l'ouverture d'H&M à Trélissac

C'était la foule à H&M pour l'ouverture du premier magasin en Dordogne, au centre commercial de la Feuilleraie, qui inaugurait également son extension. Plus de 300 personnes ont fait la queue pendant deux heures. Certains jeunes ont même séché les cours.

A quoi êtes vous prêts pour la mode ? Plus de 300 personnes étaient présentes pour l'ouverture d'H&M, le magasin de prêt à porter, ce mercredi matin, à Trélissac. C'est le premier en Dordogne et selon les clients "ça manquait"!

Déjà une vingtaine de personnes 2h avant l'ouverture du premier @hmfrance en #Dordogne à #Trelissac ! pic.twitter.com/wC1zQtB2fc — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) November 22, 2017

Deux heures et demi debout pour être les premiers

Ce mercredi, une dizaine de curieux et motivés sont arrivés vers 8h30, soit deux heures et demi avant le top départ. A l'ouverture, à 11 heures, plus de 300 personnes étaient présentes dans la galerie marchande, qui fêtait également aujourd'hui l'ouverture de son extension.

La verrière à 9 mètres de hauteur est très appréciée. "C'est merveilleux !" selon les clients. © Radio France

"Il ne faut pas le dire mais on a séché les cours pour être là ce matin ! C'est H&M !" - Deux élèves de terminale.

Deux curieuses regardent les vitrines en attendant l'ouverture ! © Radio France - Caroline Pomès

#Dordogne Ça grouille de monde à @hmfrance. Plus de 300 personnes dans le premier magasin du département à la #Feuilleraie#Trelissacpic.twitter.com/6xv5g4lTy8 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) November 22, 2017

Le premier arrivé est venu faire la queue pour sa sœur enceinte qui ne pouvait pas rester debout mais en premier dans le serre fil, deux jeunes de terminales. "Il ne faut pas le dire mais on a séché les cours pour être là ce matin ! C'est H&M ! Plus besoin d'aller à Bordeaux maintenant !"

Un centre commercial qui rattrape les centres des grandes villes

Une cinquantaine de magasins devraient ouvrir d'ici le printemps prochain. Courir, magasin de chaussures ouvrira ce vendredi.

Pandora, bijoutier était également très attendu. © Radio France

Ce mercredi, H&M était le poids-lourd mais sept autres boutiques ont également ouvert : Pandora, Le temps des cerises, Okaïdi, Yves Rocher, Pimpkie, Docteur It et le salon de coiffure Jean Louis David.

Jules a également ouvert. © Radio France

Il y avait du monde également pour l'ouverture du Temps des cerises. © Radio France

Le deuxième salon de coiffure Jean Louis David ouvre à la Feuilleraie. © Radio France

Okaïdi pour les petits ! © Radio France

Séphora ouvrira également une boutique à Trélissac. © Radio France

Une quarantaine de boutiques supplémentaires devrait ouvrir d'ici le printemps comme Séphora. En face, le Burger King sera inauguré le 29 novembre.