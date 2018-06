Du bleu, du rouge, du jaune. En Périgord noir, la commune de Saint-Cyprien brille de mille fleurs. 300.000 fleurs pour être précis. Les bénévoles de la Félibrée ont mis les bouchées doubles à dix jours de la grande fête occitane dans le village. Les traditionnelles fleurs (en plastique désormais) pendent dans les rues.

La manifestation va débuter le vendredi 29 juin et durer jusqu'au dimanche 1er juillet. 20.000 visiteurs sont attendus pendant trois jours. C'est la première fois que la commune accueille la fête qui célèbre cette année sa 99e édition. France Bleu Périgord sera en direct de la Félibrée samedi 30 juin de 10h à 12h30 et de 16h à 19h de et dimanche 1er juillet de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Du rouge et du blanc sur l'une des places de la commune. © Radio France - Harry Sagot

Les guirlandes ont été posées dans les principales rues de la commune. © Radio France - Harry Sagot

Allez les Bleus ! Allez la Félibrée ! © Radio France - Harry Sagot