Malgré l'alternance de nuages et d'éclaircies sur Colmar ce week-end, il y avait quand même du monde sur les marchés de Pâques.C'est à découvrir jusqu'au 15 avril, sur la place des Dominicains et au Koïfhus. 70 chalets sont décorés aux couleurs du printemps, un peu d'air frais après l'hiver !

Colmar, France

Entre deux averses et sous le soleil qui fait cache-cache avec les nuages, il a du monde ce week-end à Colmar pour les marchés de Pâques. C'est cette année la 8e édition. Les marchés ferment leurs portes le 15 avril.

A noter que durant cette quinzaine, il y a aussi le Festival Musique et Culture de Colmar qui accueille de nombreux concerts qui vont du jazz, au classique en passant par les musiques du monde.

Un rendez-vous qui commence à se faire un nom

70 chalets décorés aux couleurs du printemps sont installés sur la place des Dominicains et au Koïfhus. Sur place vous trouvez plein de produits pour sortir de la grisaille de l'hiver. Des bijoux fantaisies, du chocolat, des œufs décorés, de la bière, des jus de fruits pour se rafraîchir, des glaces faîtes maison, des plantes, des jouets.

Du 29 mars au 14 avril découvrer les marchés de Pâques sur la place des Dominicains et au Koïfhus avec 70 exposants de la région, rigoureusement sélectionnés pour leur authenticité.



plus d'info : https://t.co/xPqYRgf5rlpic.twitter.com/iflk98U6Ki — Colmar, Alsace (@Colmar_tourisme) March 28, 2018

Des bijoux fantaisies venus d'Avignon © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est une rendez-vous qui commence à s'installer dans les têtes", assure Jean-Marie Lutz qui vend des chocolats.

"Tout à l'heure j'ai servi des clients suisses et belges, qui viennent nous voir à Noël et on les retrouve aujourd'hui pour le week-end de Pâques," commente le commerçant.

Jean-Marie Lutz de le chocolaterie Bockel remarque de les marchés de Pâques commencent à avoir de plus en plus d'habitués Copier

Martine vend ses bières de printemps © Radio France - Guillaume Chhum

Frédéric vend ses jus de fruits rouges © Radio France - Guillaume Chhum

Les enfants aux anges avec les animaux , il y a même des lapins !

Les marché de Pâques, ce ne sont pas uniquement les chalets, il y a aussi de nombreux animaux. Les enfants pourront approcher les poules, les oiseaux, les moutons et même les lapins, pour Pâques c'est l'idéal !

Les lapins sont là pour Pâques ! © Radio France - Guillaume Chhum

Des lapins en décoration ! © Radio France - Guillaume Chhum

Du monde dans les allées pour le week-end de Pâques © Radio France - Guillaume Chhum