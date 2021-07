PHOTOS - Du street art sur les murs de Bressuire

Dans le cadre de son année de la jeunesse, Bressuire fait venir des artistes pour réaliser des œuvres de street art sur ses murs. Il y en aura 12. La onzième vient d'être terminée et un parcours va bientôt être lancé.

Une nouvelle fresque a fait son apparition parking Carnot à Bressuire. Il s'agit d'une femme dans un décor floral. Une réalisation de Jef Graffik, originaire de Bretagne. Trois jours de travail. Un vrai défi. "C'est la plus grosse fresque que j'ai faite. On est sur huit mètres de hauteur par six de largeur. C'était intéressant de se confronter à ça même si je ne suis pas super à l'aise en hauteur", confie l'artiste qui a dû s'adapter aux contraintes de la météo. "Parce que dès qu'il y a du vent avec le spray, ça déborde".

Dynamiser, donner un regard moderne à notre ville

C'est la onzième oeuvre sur les 12 prévues dans la ville du nord Deux-Sèvres dans le cadre de son année de la jeunesse. "On s'est dit qu'il fallait que les jeunes aient accès à la culture gratuitement et facilement. Donc naturellement, le street art nous est venu à l'esprit. On s'est dit que ça allait dynamiser, donner un regard moderne à notre ville", explique Véronique Villemonteix, adjointe à la culture à Bressuire.

Une fresque de Rebeb est à découvrir sur les murs du lycée Saint-Jospeh © Radio France - Noémie Guillotin

Rue de la Petite Guimbarde, un immense collage de Madame © Radio France - Noémie Guillotin

"ça met les murs en valeur" se réjouit une habitante de Bressuire © Radio France - Noémie Guillotin

Un "Sitting kid" de Jef Aérosol comme à la grande muraille de Chine

Du street art à voir dans différents lieux de la ville. Sur le mur en face de la médiathèque par exemple, il y a une liseuse en pochoir. Une oeuvre de Jef aérosol artiste de renommée mondiale qui a aussi réalisé à côté un "Sitting kid", son fameux garçon pensif qu'il a aussi graffé sur la grande muraille de Chine !

Plusieurs oeuvres de Jef Aérosol sont à voir à Bressuire comme cette liseuse... © Radio France - Noémie Guillotin

... et son fameux "Sitting kid" © Radio France - Noémie Guillotin

Bientôt un parcours avec des QR codes

Un parcours avec des QR codes pour en savoir plus sur les œuvres et les artistes sera lancé en septembre, lors des journées du patrimoine. Un 13e mur est également prévu, il sera lui accessible aux graffeurs de la ville mais pas encore de lieu défini.