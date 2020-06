PHOTOS - Du téléski sur le plan d'eau Li Piboulo à Piolenc avec l'ouverture d'un Wam Park

Le concept est le même sur tous les Wam Park avec trois activités principales : un grand téléski nautique, un petit téléski nautique d’apprentissage et un parcours de jeux gonflables aqualudiques

Cette nouvelle base nautique sur le plan d'eau de Piolenc a necessité 800 000 euros d'investissement de Labellemontagne pour proposer deux parcours de téléski , un simple aller-retour et un parcours sur prés de la moitié du lac avec des modules de saut ainsi que des watergames , jeux gonflables sur l'eau pour les enfants. La base proposera en juillet et août l'accès à une la plage surveillée.

Les tarifs sont en fonction des activités pratiquées. Le Wam Park de Piolenc est ouvert le week-end et les après-midi sauf le mardi et le sera tout les jours en juillet et août.

