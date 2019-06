PHOTOS - Embarquez pour le Musée Mer Marine de Bordeaux !

Bordeaux, France

Le Musée Mer Marine de Bordeaux ouvre officiellement, mais pas encore intégralement, ses portes ce vendredi. L'exposition permanente se dévoile enfin aux visiteurs, huit mois après le lancement de la première exposition temporaire et avec un an de retard. Un dernier espace, "l'espace des océans", se fait toujours attendre. Il devrait ouvrir d'ici "quelques jours".

Ce musée privé, aboutissement de trois ans de travaux, a été créé et entièrement financé par un collectionneur passionné, le promoteur immobilier bordelais Norbert Fradin. Un bâtiment construit près du bassin à flots de Bordeaux, l'esquisse d'un navire à l'extérieur, l'aspect d'une "salle des machines", sobre, épurée, à l'intérieur. Le Musée Mer Marine a été inauguré ce jeudi soir, en présence d'Alain Juppé.

Le musée a connu quelques péripéties avant de pouvoir accueillir le grand public. Il devait ouvrir en juin 2018 avec une exposition temporaire dédiée à Monet. Annulée pour cause de chantier toujours en cours. Le "MMM" a finalement ouvert partiellement en octobre dernier, uniquement la partie réservée aux expositions temporaires, avec une centaine de photos sous-marines du fonds de la National Géographic. Depuis le 29 mai, une exposition consacrée à Sempé, le célèbre dessinateur d'origine bordelaise, a pris le relais.

L'exposition permanente, elle, retrace au rez-de-chaussée et au premier étage, l'histoire de la navigation, de la Préhistoire à nos jours via de nombreuses maquettes et quelques bateaux, avec des focus sur Bordeaux et sa région. Le tout agrémenté de tableaux et d'œuvres d'art contemporaines. Le deuxième étage, encore à venir, sera consacré à la découverte des océans. Une collection que son propriétaire, Norbert Fradin, se dit "fier de la faire découvrir au public, qui devra se l'approprier", dans un musée très évolutif, promet-il.

Norbert Fradin, très fier de voir son "embarcation" prendre enfin la mer Copier

Musée Mer Marine, 89 rue des Étrangers, 33300 Bordeaux. Entrée : 14 euros, réduit 9 euros.