PHOTOS - "Quelle libération", en Haute-Savoie le château de Montrottier a rouvert

C'est un pas de plus vers la vie normale. Les monuments commencent petit à petit à rouvrir dans nos pays de Savoie. C'est le cas par exemple du célèbre château de Montrottier à Lovagny, près d'Annecy. Ce monument date du XIIème siècle et abrite plusieurs collections d'armes et vêtements du monde entier. Cette réouverture était bien sûr très attendue car le confinement a fait perdre deux tiers du chiffre d'affaires de l'année selon la direction du château.

Le reportage de France Bleu Pays de Savoie au château de Montrottier, lors de sa réouverture Copier

Le chateau est rouvert depuis ce samedi 30 mai © Radio France - Luc Chemla

Le château de Montrottier, près d'Annecy © Radio France - Luc Chemla

Les visites par groupe de 30 sont terminées

Un directeur qui a d'ailleurs tout réorganisé pour que cette réouverture soit possible. Les visites guidées par groupe de 30 personnes, comme cela était le cas jusqu'à maintenant, sont terminées. Il y a désormais un guide dans quasiment chaque salle et il attend que les visiteurs viennent à lui. Autre règle, il ne peut pas y avoir plus de 9 personnes en même temps dans chaque salle et également pas plus de 100 personnes dans le château. Le masque n'est pas obligatoire pour le public, contrairement au personnel qui doit porter masque ou visière, mais le chemin de la visite est balisé.

Un guide est présent dans chaque salle © Radio France - Luc Chemla

"Montrer que même dans le château la vie reprend"

La visite est donc très encadrée mais pas de quoi déranger ce couple de Lyonnais. "Ca fait du bien, en plus on ne connait pas du tout cet endroit. Avec les beaux jours on en avait un peu marre de rester à la maison, on avait envie de bouger. On est juste dans les 100 km donc on a le droit de venir !". Pendant que les touristes découvrent le château, son directeur, Arnaud Delerce, court un peu partout avec son talkie-walkie. Mais il est enfin soulagé. "Ca y est ! _Quelle libération après deux mois où l'on piaffait_. C'est important de montrer que l'on est toujours là, toujours vivant et que même dans le château la vie reprend". Les réservations ne sont pour le moment pas obligatoires mais cela pourra évoluer selon l'affluence. Les prix n'ont quant à eux pas augmentés.

Le château de Montrottier vu depuis le jardin © Radio France - Luc Chemla