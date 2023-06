PHOTOS - Enfin, le phare de l'Espiguette est ouvert au public !

154 ans après sa construction, le phare de l'Espiguette est enfin accessible au public. Des travaux ont été menés ces derniers mois afin de réaménager l'accès au phare depuis la plage, avec une passerelle en bois. Un espace musée a aussi été installé au pied du bâtiment, et l'intérieur du phare a été rénové. Tous ces aménagements ont coûté 2.6 millions d'euros, payés par différentes collectivités : la commune du Grau du Roi, l'Union Européenne, l'Etat, la Région Occitanie, le conseil départemental du Gard, le Conservatoire du Littoral et la communauté de communes Terre de Camargue.

Tout le phare et ses alentours ont été rénovés. © Radio France - Xavier Ponroy

Des visites guidées et encadrées

Pour monter en haut du phare et visiter le musée, il faudra toutefois acheter un billet en ligne. Le tarif plein est de 9.5 euros, les détails des tarifs réduits sont sur le site : www.phare-espiguette.fr

Le phare sera ouvert toute l'année. Il sera accessible tous les jours en juillet-août, mais sera fermé le mardi en mars, avril, mai, juin, septembre et octobre, et les lundi et mardi en novembre, décembre, janvier et février.

Les visites seront guidées et encadrées. Car l'idée n'est pas de faire de la sur-fréquentation assure Maud Hubidos, directrice de la structure qui gère le site écotouristique du phare de l'Espiguette : "Cela nous permet d'avoir une offre qualitative, d'avoir une offre qui ne se limite pas qu'à nos plages. Le tourisme balnéaire, c'est toujours très bien, mais là l'idée est d'offrir autre chose, d'offrir une découverte dans un tourisme raisonnable et mesuré".

Une passerelle en bois a été installée depuis la plage. © Radio France - Xavier Ponroy

L'escalier est raide, mais faisable ! © Radio France - Xavier Ponroy

Il faut monter 111 marches pour atteindre le sommet du phare. © Radio France - Xavier Ponroy

Un espace musée a été installé au pied du phare. © Radio France - Xavier Ponroy