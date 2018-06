Dès cet été, un nouveau parcours de visite ouvre à la cathédrale du Puy-en-Velay. Les touristes pourront découvrir la salle des mâchicoulis, le logis des Clergeons et le baptistère Saint-Jean, des salles jamais ouvertes au public.

Le Puy-en-Velay, France

Ce nouveau parcours va permettre de faire découvrir un autre aspect de la cathédrale du Puy-en-Velay. "C'est l'aboutissement d'un grand travail qui permet aujourd'hui d'enrichir la visite de la cathédrale du Puy" s'est réjouit ce vendredi Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux. Enfin terminée, cette rénovation a été un chantier très important pour le Centre des monuments nationaux. Les travaux ont duré quelques semaines et ont coûté 120 000 euros, partagé entre la DRAC Auvergne-Rhône Alpes et le Centre des monuments nationaux.

"La cathédrale du Puy, c'est un peu le Mont-Saint-Michel du Centre de la France" - Philippe Bélaval

Parmi les salles disponibles au public, on trouve le bâtiment des mâchicoulis, où l'on trouve une exposition de clichés réalisés par Yuri Palmin, photographe russe qui montre la cathédrale sous ses moindres détails. Un film de huit minutes a été réalisé pour raconter l'ensemble de la cathédrale, son histoire, sous la direction d'un comité scientifique.

Des photos de la cathédrale réalisées par Yuri Palmin, photographe russe © Radio France - Mickaël Chailloux

Une vue imprenable sur la cathédrale du Puy depuis la tribune © Radio France - Mickaël Chailloux

Des décors griffons découverts en 1960 sont maintenant ouverts au public

Parmi les merveilles de cette cathédrale à découvrir, le logis des Clergeons, situé au dessus de la salle capitulaire, au décor imposant et remarquable. _"_Ce sont des décors assez uniques dans l'iconographie française, avec des détails architecturaux comme la grande cheminée dessinée par le jeune Viollet-le-Duc, une des plus étonnantes en France" note Etienne Barthelémy, architecte en chef des Monuments Historiques en charge de l'ensemble cathédral du Puy-en-Velay.

La cheminée romane à plan circulaire trône dans un coin de la pièce, et fait la fierté d'Etienne Barthélemy © Radio France - Mickaël Chailloux

Toutes les parois sont ornées de peintures à fresque. On a perdu cependant les fresques placées au bas du mur. © Radio France - Mickaël Chailloux

La cathédrale du Puy-en-Velay devrait voir son offre s'élargir encore plus en 2019. Sont à l'étude l'ouverture du second étage du logis des Clergeons et son décor datant du XIIe siècle, représentant une ville assiégée ainsi que deux joueurs d'échecs.

Infos pratiques

L'ensemble cathédral du Puy-en-Velay est ouvert tous les jours de l'été du 1er juillet au 31 août de 9h à 18h30. L'entrée coûte 6 euros (plein tarif), possibilité de tarif réduit à 5 euros. Les visites commentées ont lieu dès ce samedi pour le baptistère et dès le 11 juillet pour le logis des Clergeons. Elles ont lieu tous les jours à 10h30 et 15h30, sauf le dimanche où la visite du matin n'est pas prévue pour ne pas perturbée l'office.