PHOTOS - Enorme succès populaire pour le retour de la fête de la fraise en Dordogne

Après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, la fête de la fraise est de retour ce dimanche 15 mai à Vergt. Des milliers de périgourdins sont venus pour profiter des fraises et des festivités !

Les rues de Vergt sont bondées ce dimanche. Après deux ans d'absence, la fête de la fraise est de retour et tout le monde veut en profiter ! Il y en a pour tous les goûts : vente de producteurs, tarte géante, atelier maquillage, concerts..et tout ça aux couleurs de la fraise. Plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement. De nombreuses Confréries ont défilé dans les rues de la ville. Les enfants des écoles de Vergt et Saint Amand de Vergt, déguisés et maquillés pour l'occasion, ont aussi fait un lâcher de ballons rouge et vert. France Bleu Périgord était en direct de l'événement ce dimanche de 9h à 12h30 avec de nombreux invités.

Les enfants des écoles de Vergt et St Amand de Vergt ont fait un lâcher de ballons. © Radio France - Jeanne de Butler

La fraise est sur tous les visages. © Radio France - Jeanne de Butler

Les enfants en ont profité pour se faire maquiller. © Radio France - Jeanne de Butler

Les fraises et les sourires sont sur tous les étales. © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

La tarte géante attire les photographes. © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme