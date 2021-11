PHOTOS - Entrée au Panthéon de Joséphine Baker : le château des Milandes, hommage à une femme exceptionnelle

Elle y avait fondé un "Village du monde, capitale de la fraternité universelle" avec son quatrième mari, Jo Bouillon. Joséphine Baker a fini par être contrainte de vendre le château des Milandes une bouchée de pain en 1968. Ce château a abrité la "Tribu arc-en-ciel" et de nombreux moments forts de la vie de l'artiste qui fera son entrée au Panthéon ce mardi.

Pour la petite fille noire née dans la misère du Missouri en 1906, le château des Milandes avait tout du conte de fées. Elle s'y est mariée alors qu'elle était au sommet de sa gloire de chanteuse de music-hall et y a élevé les douze enfants qu'elle avait adoptés. Malheureusement, l'histoire s'est mal terminée mais le château, aujourd'hui, rend hommage à Joséphine Baker et l'on peut y découvrir de nombreux souvenirs de celle qui était non seulement une artiste mais aussi une mère exceptionnelle, une femme engagée, une militaire et une militante antiraciste. Elle était "l'une des plus exceptionnelles femmes du XXe siècle" assure le château sur son site internet.

Découvrez ces lieux en images.

Des tenues de scène de Joséphine Baker exposées aux Milandes. © Radio France - Valérie Dejean

Les costumes de scène de Joséphine Baker exposés aux Milandes. © Radio France - Valérie Dejean

Un costume de Joséphine Baker exposé aux Milandes. © Radio France - Valérie Dejean

En 1961, Joséphine Baker a reçu, au château des Milandes la Légion d'honneur à titre civil et la Croix de guerre avec palmes pour faits de résistance. © Radio France - Valérie Dejean

L'histoire militaire de Joséphine Baker honorée aux Milandes. © Radio France - Valérie Dejean

Dans la cuisine aménagée par Joséphine Baker, un imagier s'offre au regard, conçu pour les enfants de la "Tribu arc-en-ciel". © Radio France - Valérie Dejean

Dans la cuisine du château des Milandes. © Radio France - Valérie Dejean

Joséphine Baker et son mari, Jo Bouillon, avaient mené de grands travaux de rénovation du château, une révolution à l'époque. Ici, la salle de bains noire et or, aux couleurs du parfum de l'artiste. © Radio France - Valérie Dejean