PHOTOS Et la lumière fut sur le théâtre à l'italienne de Cherbourg

Des faisceaux lumineux, via des ampoules LED installés aux pieds du théâtre à l'italienne de Cherbourg illuminent depuis ce mardi 16 novembre la façade de 800 mètres carrés, du Monument historique qui date de 1882

Des faisceaux lumineux, via des ampoules LED installés aux pieds du théâtre à l'italienne de Cherbourg illuminent depuis ce mardi 16 novembre la façade de 800 mètres carrés, du Monument historique qui date de 1882. Un nouvel atout pour le théâtre qui a rouvert en septembre dernier, après 20 mois de travaux.

Le spectacle est à admirer du coucher du soleil jusqu'à 1h du matin, avec une mise en valeur des statues et des balcons notamment. Quelques curieux sont venus admirer le spectacle à la nuit tombée dès ce premier soir d'illuminations, avec le sourire aux lèvres comme Florian : " la façade est magnifique, c'est à la fois discret et ça met en valeur les sculptures. Il était temps que Cherbourg ait un théâtre aussi bien rénové et éclairé. "

C'est très joli, ça permet d'avoir une note un peu gai au niveau de la place. Karine, une spectatrice

Le théâtre à l'italienne de Cherbourg sera éclairé du coucher du soleil à une heure du matin © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des surprises à venir

Parmi les premiers curieux venus découvrir l'édifice éclairé, Emmanuel Duval de la société Selca de Beaumont Hague. L'électricien du chantier, c'est lui. Un électricien heureux face au spectacle. "Je suis ravi de le voir allumé enfin, le chantier a été compliqué avec beaucoup de contraintes comme c'est un monument historique."

Le monument sera éclairé du coucher du soleil à une heure du matin. Et il y aura d'autres scénarios promet l'électricien, avec différentes animations, avant les fêtes de Noël.

Je ne dévoile rien mais il y aura des petites surprises de couleur. Emmanuel Duval, l'électricien du chantier

L'illumination : uUn nouvel atout pour le théâtre à l'italienne de Cherbourg qui a rouvert en septembre dernier, après 20 mois de travaux. © Radio France - Jacqueline FARDEL

La consommation électrique de cette illumination est de 2200 Watts, l'équivalent d'un four domestique. Le spectacle est à observer dès la tombée de la nuit, autour de 17h30 pendant l'automne.