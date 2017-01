PHOTOS - Exposition Claude Monet à la fondation Beyeler en Suisse

À l’occasion de ses vingt ans, la Fondation Beyeler à Riehen près de Bâle consacre une exposition à Claude Monet dès ce dimanche. Elle a voulu rendre hommage à ce peintre impressionniste, qui a inspiré l’histoire et la construction de ce lieu construit par l'architecte Renzo Piano.

Pour les vingt ans de la Fondation Beyeler, à Riehen près de Bâle, 62 toiles de Claude Monet provenant des plus grands musées du monde sont exposées à partir de ce dimanche 22 janvier. Cette collection présente ses représentations de paysages méditerranéens, de la côte sauvage de l’Atlantique et du cours de la Seine, ses prairies fleuries, ses meules de foin, ses nymphéas, ses cathédrales et ses ponts dans la brume.

En bas à gauche, Philippe Piguet l’arrière-petit-fils de Claude Monet était présent pour le vernissage. Une exposition à voir jusqu’au 28 mai. © Radio France - Patrick Genthon

Une exposition à voir jusqu'au 28 mai à la fondation Beyeler près de Bâle en Suisse. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h et le mercredi de 10h à 20h. L'entrée est de 28 francs suisses, l'entrée est gratuite pour les moins de 25 ans.