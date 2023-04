PHOTOS - Exposition Harry Potter à Paris : le parc des expositions se transforme en Poudlard pour cinq mois

Le parc des expositions de la Porte de Versailles dans le XV arrondissement de Paris, s'est transformé en école des sorciers. Il accueille à partir de ce vendredi 21 avril et jusqu'au 1er octobre "Harry Potter : l'exposition". Elle s'étale sur plus de 3.000 mètres carrés. "Il y a 25 pièces et couloirs. Si vous êtes un fan d'Harry Potter et que vous êtes Français, vous avez une chance inouïe. Vous allez voir la plus grande exposition qu'on ait jamais faite, partout dans le monde", souligne Philippe Roucoule qui travaille chez Warner Bros Discorvery et s'occupe des produits dérivés pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Une exposition interactive

Pour pouvoir plonger dans l'univers d'Harry Potter, les visiteurs (moldus ou apprentis sorciers) doivent prononcer "alohomora", un sortilège pour déverouiller la porte. Puis, après avoir traversé la fameuse galerie des portraits, ils sont invités à choisir l'une des quatre maisons de Poudlard : Serdaigle, Poufsouffle, Serpentard et Gryffondor. Exceptionnellement, ce n'est pas le "choixpeau magique" qui décide.

Reconstitution de la fameuse galerie des portraits de la saga Harry Potter lors de l'exposition à la Porte de Versailles à Paris. © Radio France - Sonia Ghobri

Une vidéo introductive explique comment gagner des points pour la maison choisie. L'exposition est ludique et interactive grâce à un bracelet connecté qui fait office de baguette magique. Les visiteurs participent tout au long de l'exposition à différentes expériences : confectionner une potion magique, lutter contre les forces du mal ou encore faire une partie de Quidditch, le célèbre sport du monde des sorciers. Les règles sont rappelées sur un panneau :"Il se dispute dans les airs et oppose deux équipes de sept joueurs enfourchant chacun un balai. L'objectif consiste à marquer le plus de points en envoyant une balle, un Souafle, à travers l'un des trois cerceaux".

Les visiteurs de l'expositions Harry Potter à Paris sont invités à jouer au Quidditch. © Radio France - Sonia Ghobri

La visite dure environ une heure et demie, le temps de passer par la forêt interdite ou de visiter la hutte d'Hagrid avec l'immense fauteuil de ce demi-géant, gardien des clefs et de Poudlard.

Reconstitution de la petite maison d'Hagrid, parc des expositions de la Porte de Versailles, le 20 avril 2023; © Radio France - Sonia Ghobri

Les fans de la saga Harry Potter pourront aussi voir "des costumes et des accessoires originaux", ajoute Philippe Roucoule.

Les costumes des principaux personnages de la saga Harry Potter sont exposés au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. © Radio France - Sonia Ghobri

175.000 ont déjà été vendus pour cette exposition. "On est très heureux des pré-ventes. Beaucoup de gens vont venir de la France mais aussi des pays limitrophes dans la mesure où Paris est un centre culturel mais aussi un centre d'excellence très particulier. Cela permettre aux gens qui viennent d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, d'Italie ou encore d'Espagne de venir partager cet engouement qu'ils ont pour Harry Potter", se réjouit Philippe Roucoule.