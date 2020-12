PHOTOS - Fan des Beatles, la carrière de ce photographe rémois a décollé grâce à John Lennon en 1980

Nous sommes à l'été 1980. Lors d'un séjour aux États-Unis, Michel Jolyot, jeune photographe de 23 ans et fan invétéré des Beatles, griffonne sur un morceau de papier l'adresse du studio d'enregistrement de son idole, John Lennon. Le rémois, alors étudiant, se rend sur place : "le portier me voit arriver avec mon petit appareil photo dans les mains et me dit 'ah vous venez voir John Lennon, (...) il arrive dans dix minutes'. J'ai eu le temps de régler mon appareil puis il est arrivé et tout s’enchaîne, la limousine arrive, lui sort, j'ai eu le temps de faire trois photos."

Michel Jolyot suit la star internationale. "Je me suis retrouvé avec John Lennon dans un couloir, puis à attendre un ascenseur. J'ai pas du tout essayé de lui parler parce que j'étais plus qu'impressionné", se souvient le photographe.

Dès son retour à Reims, Michel Jolyot s'empresse de développer ces trois clichés, heureux de découvrir leur qualité. Trois images, synonymes de tremplin dans la future carrière du photographe. Trois mois plus tard, à l'automne 1980, elles sont publiées dans un magazine de rock. "J'ai découvert ma première publication dans les double-pages de Rock n'Folk. C'est un signe du destin", estime l'artiste qui écoute les Beatles depuis sa plus tendre enfance.

Le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné par un fan à New-York, devant chez lui. Quatre décennies plus tard, France Bleu lui rend hommage à l'occasion d'une journée spéciale.