PHOTOS - Festival d'Avignon : des milliers d'affiches recouvrent la ville

Ça sent bon le festival, dans les rues d'Avignon. L'affichage a commencé ce mercredi matin, sur les espaces autorisés ou non. L'exercice se reproduira tout au long des trois semaines du festival.

Des affiches recouvrent les grilles de cette banque à l'angle des rues de la République et Jean-Henri Fabre

Avignon, France

Il ne fallait oublier ni l’agrafeuse, ni la ficelle, ni les ciseaux. Les plus équipés sont aussi dotés d'un escabeau et d'un caddie pour transporter les dizaines, parfois les centaines d'affiches à accrocher dans les rues d'Avignon, à la veille de la grande parade du off du festival d'Avignon 2019.

L'affichage bat son plein à Avignon © Radio France - Camille Labrousse

L'affichage bat son plein à Avignon © Radio France - Jean-Michel Le Ray

Le véritable coup d'envoi du Off, c'est ce jeudi avec la parade qui s'élancera à 18h de la rue de la Bonneterie. Un peu plus tard, à 21h30 se tiendra le spectacle d'ouverture du In, dans la Cour d'honneur du Palais des papes.