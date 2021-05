PHOTOS - Festival d'Avignon : les gradins et la scène de la Cour d’honneur en cours de montage

En ce mois de mai, la Cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon se transforme peu à peu en salle de spectacle, prête à accueillir jusqu'à 50.000 personnes au mois de juillet. Ça fait trois semaines que chaque nuit une dizaine d'ouvriers sont à pied d'oeuvre. Près des escaliers déjà en place pour accéder aux gradins télescopiques, le directeur technique Philippe Varoutsikoss indique que cette année, les spectateurs découvriront de toutes nouvelles installations : "La scène, les ossatures porteuses, la structure primaire, tout est neuf." Du fait de l'usure, les dispositifs sont changés tous les vingt ans.

Coût de l'opération : 3,8 millions d'euros

La jauge reste d'environ 2000 places mais les nouveaux sièges seront plus confortables. Ces installations permettront une circulation plus fluide pour l'ensemble des spectateurs et une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. "Nous sommes très fiers et extrêmement impatients qu'elles soient entièrement montées", témoigne Paul Rondin, délégué du festival d'Avignon. Après l'annulation de la 74e édition, "quand on a vu arriver la grue le mois dernier, on était tous très émus,poursuit-il. La Cour d'honneur renaît cette année avec en plus un nouvel équiment technique."

Pour l'équipe technique, il s'agit donc d'une année test. Le coût total de l'opération s'élève à 3,8 millions d'euros, la moitié est financée par la Région. Normalement tout doit être prêt d'ici le 18 juin, date des premières répétitions avec la compagnie Sonoma. Pour les spectateurs, en revanche, il faudra encore patienter jusqu'au 5 juillet !

Ça fait trois semaines que chaque nuit une dizaine d'ouvriers sont à pied d'oeuvre. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Normalement tout doit être prêt d'ici le 18 juin, date des premières répétitions avec la compagnie Sonoma. © Radio France - Elsa Vande Wiele