PHOTOS - Des sculptures de Jason deCaires Taylor immergées à Cannes

"Je pensais encore ce matin que c'était une galéjade cette histoire de sculpture de mon visage, mais maintenant que je l'ai vue, je suis un peu fier!" Maurice, le pêcheur de 72 ans, reste surpris de son aventure dans le monde de la sculpture. Le Cannois est venu avec sa fille découvrir ce vendredi 16 octobre sur le Port Canto de Cannes la statue de près de deux mètres de haut de son visage. "J'ai du mal à me reconnaître, mais ma fille a bien reconnu mes grimaces !"

Des statues écolo pour la vie sous-marine

L'œuvre en deux parties, comme un double visage, sera plongée dans la baie de Cannes tout près de l'île Sainte-Marguerite d'ici un mois. Une statue réalisée en matériau marin écologique, au PH neutre, qui servira à repeupler le secteur sablonneux en algues, coquillages marins et posidonie. Le pêcheur est doublement satisfait : "Quand je partirai, au moins je servirai encore à quelque chose... et je serai encore dans l'eau, ce que j'ai toujours voulu."

Tout le monde s'arrache ce sculpteur

Le maire de Cannes David Lisnard est tout aussi fier d'avoir mener à bien le projet lancé il y a cinq ans et qui a mobilisé une centaine de personnes. "De nombreuses villes sur les bords de la Méditerranée rêvaient d'avoir des sculptures de cet artiste international et Cannes l'a fait". Le projet d'un coût de 300.000 euros est financé par des mécènes et le budget du Port Canto.

le visage d'une petite fille dans la mer

Six Cannois ont été retenus après un long casting et 45 visages moulés. Les heureux élus sont Maurice le pêcheur, mais aussi Eugène, un auto-entrepreneur de 30 ans, Nour, une étudiante de 30 ans, Marion, une médiatrice culturelle de 29 ans, Dominique, une salariée de 54 ans, et la plus jeune, Anouk, une écolière âgée de neuf ans. Anouk en avait sept lorsque son visage a été moulé durant une demi-heure : "C'était un moment un peu stressant" assure sa maman. Anouk s'en souvient à peine. Aujourd'hui, la petite fille est surtout frappée par son visage "qui n'a pas de cheveux" mais elle rêve déjà d'aller sous l'eau se regarder avec ses amis.

"Je voulais des habitants, des anonymes" - Jason deCaires Taylor

Le sculpteur britannique Jason deCaires Taylor a déjà parsemé des silhouettes dans de nombreux océans et dans les eaux du monde entier. Des Bahamas à la Tamise, en passant par Grenade, ses sculptures géantes ont toujours une dimension poétique et écologique. Ses œuvres se patinent avec les algues et les coquillages et se transforment au gré des courants. Elles servent de refuge à la biodiversité marine.

À Cannes, son objectif était de faire vivre la communauté locale, de faire participer la société et les habitants. De réaliser un double visage, avec une double perspective. Les six statues seront accessibles à tous à cinq mètres de profondeur au maximum au rivage sud de l'île Sainte-Marguerite l'été prochain. Aucun matériel de plongée ne sera nécessaire.

Anouk et son portrait © Radio France - Violaine ILL

portrait d'une habitante de Cannes signé Jason deClaires Taylor © Radio France - Violaine ILL

le pêcheur Maurice signé Jason deClaires taylor © Radio France - Violaine ILL

Maurice et son portrait signé Jason deClaires Taylor © Radio France - Violaine ILL

Statue et son modèle signée Jason deClaires Taylor à Cannes © Radio France - Violaine ILL

Statue et son modèle à Cannes signée Jason deClaires Taylor © Radio France - Violaine ILL

statue d'une Cannoise signée Jason deClaires Taylor © Radio France - Violaine ILL