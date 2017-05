PHOTOS - Fini la grippe aviaire, les volailles de Dordogne autorisées à sortir pour les Journées du terroir

Après avoir été interdites de séjour aux Journées du patrimoine l'année dernière à cause de la grippe aviaire, les volailles de Dordogne sont de retour ce jeudi et vendredi à Sarlat. Plus d'une vingtaine de races sont à (re)découvrir.

Les coqs chantent. Cette année, les volailles périgourdines ont été réinvitées aux Journées du terroir, à Sarlat. Interdites l'année dernière à cause de la grippe aviaire, les poules, coqs, oies et pintades sont de retour. Ce jeudi et vendredi, une vingtaine de races sont exposées dans les ruelles de Sarlat, au grand bonheur des spectateurs.

Poule et coq de Pékin © Radio France - Caroline Pomès

"L'oie est quand même l’emblème du Périgord, ça fait plaisir de la revoir." - Une Périgourdine en train de prendre des oies de Toulouse en photo.

La flèche © Radio France - Caroline Pomès

La poule Orpington © Radio France - Caroline Pomès

La Gournay © Radio France - Caroline Pomès

Plume poule soie naine © Radio France - Caroline Pomès

Les Journées du Terroir ne s'arrêtent pas à cette exposition de volailles. Il y a également tous les animaux de la ferme, cheval, cochon, brebis... Ce vendredi, il y aura également dégustation d'un gâteau aux noix géant, de 24 mètres carré, préparé par vos artisans périgourdins.