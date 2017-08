PHOTOS : Grand succès encore cette année pour le dîner sur la digue de Cabourg

Plus 5 500 personnes sont venues pique-niquer face à la mer. Au programme de la bonne humeur, de bonnes choses à manger et un magnifique couché de soleil.

Sandwiches, quiches, fromage, pain, salades, gâteux et bien sûr de quoi boire, les participants ont tout prévu pour passer une belle soirée. Environs 600 tables et 5000 chaises ont disposées sur la digue par la mairie de Cabourg. Pour la 14ème édition de ce rendez-vous devenu une tradition, les participants ont pu profiter d'un belle météo et assister à un magnifique couché de soleil.

Les participants étaient plus 5500 cette année à Cabourg © Radio France - Mélodie Viallet

Les participants ont aussi pu assister aux déambulations de plusieurs artistes de rues et pour clore la soirée ils ont eu droit comme chaque année à un feu d'artifice.

Certains participants sont même venus costumés © Radio France - Mélodie Viallet

De drôles de personnages sur la digue de Cabourg © Radio France - Mélodie Viallet