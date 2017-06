[PHOTOS] À Grenoble, la piscine Jean Bron fait (p)eau neuve avant d'ouvrir ses portes

La piscine municipale de Grenoble a subit d'importants travaux, notamment de tuyauterie, pendant 10 mois. Elle va rouvrir ses protes samedi 24 juin, visite guidée en avant-première.

La piscine Jean Bron est née en 1883, avant d'être "construite" dans sa configuration actuelle en 1956. Rénovée plusieurs fois depuis, retapée et repeinte tous les ans, le système de filtrage n'avait pas été changé depuis 1983. Les travaux ont pris 10 mois et coûté plus d'1,2 millions d'euros.

Un sytème de tuyauterie complexe, et enfin neuf ! © Radio France - Alexandre Berthaud

Pas encore de maître-nageur, mais la piscine rouvrira samedi 24 juin. © Radio France - Alexandre Berthaud

Les prochains travaux devraient concerner la pataugeoire, lieu privilégié des enfants. "Il est important de continuer à investir dans ce lieu d'eau au cœur de la ville, il fait partie du patrimoine de Grenoble" a promis Eric Piolle, le maire.

La pataugeoire devrait être rénovée après cette saison d'été. © Radio France - Alexandre Berthaud

Eric Piolle, Sadok Bouzaiene (adjoint aux sports) se font faire la visite par Marianne Petiot, chef du service équipements de la ville. © Radio France - Alexandre Berthaud

La piscine a accueilli plus de 80 000 visiteurs l'été dernier en deux mois et demi. © Radio France - Alexandre Berthaud

Vestiaires et douches ont également été rénovés. © Radio France - Alexandre Berthaud