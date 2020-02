PHOTOS-Grosse ambiance à Prats-de-Mollo pour la Fête de l'ours

Prats-de-Mollo-la-Preste, France

Plusieurs milliers de personnes ont participé ce dimanche à la traditionnelle Fête de l'ours de Prats-de-Mollo dans les Pyrénées-Orientales. Au programme, comme chaque année, la course-poursuite dans les rues de Prats entre le public et les trois ours, partis du fort Lagarde sur les hauteurs du village. La tradition qui remonte au Moyen-âge a été respectée, avec notamment les cérémonies d'habillage et de rasage des ours. Une délégation du ministère andorran de la culture était présente cette année. La Principauté voisine qui célèbre aussi la fête de l'ours va s'associer à la candidature qui vise à inscrire cette tradition au patrimoine de l'Unesco.

La cérémonie d'habillage des ours avec les couturières © Radio France - Sébastien Berriot

Les ours s'enduisent le visage d'huile et de suie, avant la début de la chasse © Radio France - Sébastien Berriot

Le public prêt pour assister au début de la chasse à l'ours en haut du fort Lagarde © Radio France - Sébastien Berriot

L'un des ours, prêt pour la chasse © Radio France - Sébastien Berriot

Bagarre entre les ours et le public dans la descente du fort © Radio France - Sébastien Berriot

De nombreux spectateurs sont repartis le visage plein de suie et d'huile © Radio France - Sébastien Berriot