Mittelbergheim, France

Ce mardi soir, 19 juin, c'est "le village préféré des Français". L'émission présentée par Stéphane Bern sera diffusée sur France 2 dès 20 heures 50 et en direct de Kaysersberg. depuis le pont fortifié.

Tout le monde sera aussi supporter en Alsace de Mittelbergheim, la commune de 670 habitants représente le Grand Est parmi les 13 autres régions en compétition.

Les maisons authentiques de l'époque Renaissance et le vignoble

Le village viticole espère imiter Kaysersberg et Eguisheim, vainqueurs respectivement en 2017 et 2013. Pour faire gagner Mittelbergheim, vous pourrez d'ailleurs voter pour la commune alsacienne en direct. Le village vainqueur sera celui qui a recueilli le plus de sms.

Pour conquérir les votes, le village met en avant son authenticité : ses 80 maisons Renaissance, au cœur du vignoble alsacien, sur la route des vins. Il y a 17 vignerons et la particularité ici, c'est le seul endroit où l'on trouve un Sylvanner Grand Cru.

On sent l'excitation dans le village. Tous les gens sont sur les réseaux sociaux, dans les rues pour préparer. On espère que ce sera une belle fête," Stéphane Wantz, vigneron

ECOUTEZ - Stéphane Wantz vigneron indépendant sent monter la pression dans le village Copier

Une famille supportrice de Mittelbergheim © Radio France - Guillaume Chhum

L'épicerie aux couleurs de Mittel © Radio France - Guillaume Chhum

Sébastien Loeb, Arsène Wenger, Delphine Wespiser, Claudio Capéo sont derrière Mittel !

Avant le jour J, toutes les énergies sont mobilisées. Les habitants, l'office de tourisme, les deux départements, l'agence de développement touristique, l'agence d'attractivité d'Alace.

à lire Village préféré des Français 2018 : Mittelbergheim représentera le Grand Est

Nicolas Rieffel et Marie-Josée Cavodeau supporters de Mittel © Radio France - Guillaume Chhum

Des baches installées dans le village © Radio France - Guillaume Chhum

Le village vu du vignoble © Radio France - Guillaume Chhum

Le pressoir à huile © Radio France - Guillaume Chhum

Des messages ont été postés par les personnalités alsaciennes pour appeler à voter pour Mittel : Delphine Wespiser, Claudio Capéo, Arsène Wenger, Sébastien Loeb, Marc Keller.

Nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire voter Mittel, mais nous avons aussi le soutien de nos anciens qui parlent aux petits enfants, pour les inciter à nous soutenir," Nicolas Rieffel

Pour suivre l'émission, un écran géant sera installé près de la mairie. Il y aura aussi des tartes flambées à déguster pendant toute la soirée. Tous les habitants des alentours sont invités bien sûr, pour soutenir Mittelbergheim.

ECOUTEZ - Toute la communication est dirigée par Nicolas Rieffel Copier

Grosse mobilisation sur la communication pour voter Mittelbergheim

Comme Kaysersberg l'année dernière, la commune de Mittelbergheim mobilise sur les réseaux sociaux pour faire voter pour le village du vignoble. L'ambassadeur de cette mobilisation, c'est Nicolas Rieffel, ancien candidat de Masterchef et agitateur gastronomique . Pour la promotion, ce sont 2 000 badges je vote Mittel qui ont été distribués, 10.000 cartes postales, 100 tee shirt "I love Mittel "et 7 bâches je vote Mittel ont été déployées dans le village.

Espérons que Mittelbergheim ait la même réussite que Kaysersberg en 2017 et Eguisheim en 2013 : Votez Mittel le 19 juin !