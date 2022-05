PHOTOS - Huit nouvelles sculptures au menu de la saison 2022 d'un été au Havre

Le programme de la saison 2022 d'un été au Havre a été dévoilé ce lundi 30 mai : huit nouvelles sculptures seront visibles à partir du 25 juin 2022 dans les quartiers Saint-Vincent, Saint-François et sur la maison de l'écluse du vieux marché, lieux jusqu'ici jamais investis par les œuvres géantes.

L'un des six personnages de l'œuvre Embed bodies répartis dans la ville et créés par Mark Jenkins

Un été au Havre sera de retour le 25 juin. Le programme de la saison 2022 a été dévoilé ce lundi 30 mai. De nouvelles œuvres d'art et sculptures monumentales seront visibles aux quatre coins de la ville : huit nouvelles œuvres en tout seront installées dans l'espace public et rejoindront les dix déjà en place. Dans les dix sculptures déjà en place, il y a bien sûr la Catène de containers ou encore Monsieur Goéland, place du vieux marché.

Pour cette sixième édition, les organisateurs ont souhaité que ces huit œuvres soient installées dans des quartiers qui n'avaient jamais été investis lors des cinq précédentes éditions. Elles prendront donc place dans les quartiers Saint-François, Saint-Vincent et sur la maison de l'écluse du Bassin du roi.

Une sculpture avec les arbres du parvis de l'église Saint-Vincent

Jean Blaise est le directeur artistique historique d'un été au Havre. Il a supervisé les cinq précédentes éditions et la saison 2022 est sa dernière. Pour lui, c'était l'occasion de boucler la boucle et d'installer des œuvres dans tous les endroits emblématiques et charmants du Havre où rien n'avait été installé, notamment sur le parvis de l'église Saint-Vincent, dans le quartier Saint-Vincent, pas loin de la plage.

"Il s'agit d'une place arborée dont il fallait absolument faire quelque chose, on est donc allés chercher un sculpteur japonais pour qu'il crée un être mi-homme mi-femme qui s'insère parfaitement avec les arbres", explique Jean Blaise.

L'œuvre du sculpteur japonais Izumi Kato trônera sur le parvis de l'église Saint-Vincent - Un été au Havre

Jusqu'au bout du monde fait son retour

Parmi les huit œuvres de la saison 2022, certaines sont déjà connues des Havrais et Havraises et vont reprendre place dans la ville, notamment celle à l'histoire tragique : la sculpture de Fabien Mérelle intitulée Jusqu'au bout monde.

Cette sculpture en résine qui représente l'artiste et sa fille sur ses épaules le regard tourné vers l'horizon avait été victime d'un incendie volontaire le 4 mai 2020. Reconstruite, l'œuvre n'avait pu être réinstallée sur le lieu pour lequel elle avait été pensée, à savoir la plage à Sainte-Adresse, au niveau du cap de la Hève.

La sculpture avait trouvé refuge quelque temps au sein de la Cathédrale Notre-Dame. Elle fera donc de nouveau face à la mer et sera installée sur la digue Augustin Normand.

Jusqu'au bout du monde installée sur la digue Augustin Normand - Un été au Havre

La sculpture préférée d'Édouard Philippe, c'est...

Pour la petite histoire, la sculpture préférée du maire du Havre Édouard Philippe, c'est UP#3 dont il apprécie les lignes très géométriques qui s'insèrent parfaitement dans le paysage, très graphique grâce aux lignes dessinées par la plage et l'horizon.

La saison 2022 d'un été au havre débute le 25 juin et dure jusqu'au 18 septembre 2022. Une soirée de clôture le 17 septembre. L'édition 2022 d'un été au Havre coûte trois millions tout compris à la mairie.

La sorcière de la mer de Klara Kristalova installée au niveau du pont Paul Denis orne l'affiche de la saison 2022 - Un été au Havre