PHOTOS : Il a neigé vendredi, les Drômois en ont profité pour faire de la luge ce week-end

Il est tombé pas loin de 40 cm de neige au Col des Limouches (Drôme) vendredi, l'heure était donc à la luge et aux raquettes ce week-end. Petits et grands ont profité de cette période de fêtes pour prendre l'air "et digérer après les repas de Noël", s'amuse Geneviève, venue dans la Vercors marcher en pleine nature. "Le paysage est superbe, avec tous ces arbres givrés", s'émerveille cette habitante de Valence.

La neige a bien recouvert la plaine et les sapins © Radio France - Claire Guédon

Une vue qu'Angélique apprécie d'autant plus qu'elle habite désormais à Lyon. "Avant, on était de Valence donc on voyait plus la neige, mais depuis qu'on vit à Lyon, c'est triste. Les Lyonnais aiment pas quand il neige, mais moi je suis trop contente quand il y a de la neige", s'esclaffe-t-elle.

Quelques nuages couvrent le ciel © Radio France - Claire Guédon

Elle est venue avec Gaëlle, qui vient de Nîmes et n'a pas trop l'habitude de voir de la neige. Une aubaine pour son fils, Yoan. A 4 ans, il découvre les joies de la luge : "J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai eu froid, regarde, c'est tout rouge", raconte-t-il en montrant ses mains rougi par le vent qui souffle.

Petits et grands dévalent la pente sur leurs luges © Radio France - Claire Guédon

Le Col est blanc à perte de vue, ce qui ravit Martin et ses amis, venus s'amuser ce samedi. "On a pris quelques bières et nos gants, on est bien équipés", ricane-t-il. Ils ont même réussi à transformer la luge en sport extrême. "On a accroché nos luges à l'arrière de la voiture, qui nous glissait", raconte son ami, hilare.

Sur la route du Col des Limouches © Radio France - Claire Guédon