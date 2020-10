PHOTOS - Ils veulent fêter Halloween pour oublier un peu la sinistrose

Petits et grands s'apprêtent à fêter Halloween. La fête des vampires, squelettes et sorcières s'inscrit cette année dans un contexte particulier avec la crise sanitaire. À Évreux, les clients de Jour de fête veulent quelques heures de répit pour échapper au climat morose.

Des automates, des masques, des costumes, du maquillage, de la vaisselle, le magasin Jour de fête à Évreux a mis le paquet. "Tout est prêt depuis septembre" confie la directrice Solange Goffic, mais les clients se font un peu attendre. Ils déambulent dans les allées de la boutique et les achats ne sont pas toujours là : "ils viennent en repérage, ils attendent de savoir si tout le monde va être reconfiné, s'il va y avoir un confinement à partir de 19h00".

Ils ont envie de faire Halloween mais il y a un frein, ils attendent le discours du Président et savoir ce qui va en être -Solange Goffic

Doit-on mettre un masque jetable anti Covid-19 si on porte un masque pour Halloween ? © Radio France - Laurent Philippot

Les citrouilles ont toujours du succès auprès des plus jeunes © Radio France - Laurent Philippot

Léa,est venue avec son amie Justine. Elle hésite encore _"je vais peut-être chiller devant Netflix et regarder des films d'horreur"_explique la jeune femme de 20 ans, qui, si elle se déguise, fera elle-même son costume, un cosplay gothique.

Pour Léa, en compagnie de Justine, ce sera peut-être une soirée films d'horreur devant Netflix © Radio France - Laurent Philippot

Halloween en petit comité

Béatrice est venue avec son fils Roméo chercher un accessoire, une araignée géante. Ils en ont trouvé une, mais "elle bouge, il a un peu peur" rigole la maman, "pas sûr qu'on la prenne". Le petit garçon de six ans a déjà choisi son déguisement "un vampire". Et dans la famille, on fêtera bien Halloween "on va essayer d'égayer ça avec des monstres, des squelettes, des vampires et du sang" explique Béatrice qui a même prévu un film "Hôtel Transylvanie" pour toute la famille. Mais il n'y aura pas de chasse aux bonbons cette année.

Béatrice et Roméo en compagnie de l'araignée géante qui fait un peu peur au petit garçon © Radio France - Laurent Philippot

Sylvain sort du magasin avec quelques chats en compagnie de sa fille Louane : "Elle a une compétition de cheval dimanche et le thème c'est Halloween, l'objectif, c’était de trouver un déguisement pour elle et pour le cheval" détaille le papa qui ressort avec une cape rouge de vampire et du maquillage pour la crinière du cheval. Pas question de sacrifier à la tradition, malgré la crise :

Ce qui nous arrive, c'est quelque chose d’exceptionnel et on en pâtit tous, mais il faut garder l'aspect festif de la vie, c'est important, pour le bien-être de tous - Sylvain