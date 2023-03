PHOTOS - Inauguration du cabaret de Carpentras

En musique, la ville de Carpentras a inauguré son tout nouveau cabaret sur le parking Saint-Labre. Pour l'occasion, des fanfares et des orchestres ont joué tout l'après-midi et à 17 heures, c'est le groupe Trois cafés gourmands qui s'est produit pour la première fois dans ce nouveau lieu de spectacle, atypique et chaleureux. Les carpentrassiens ont pu découvrir l'intérieur de cet édifice, en velours rouge et en bois, Blanche est bouche bée. "C'est incroyable ! Honnêtement, c'est stupéfiant et magnifique. Que ce soit les couleurs ou les places assises, ça ne fait pas salle de spectacle ordinaire, c'est unique." Et au-delà de sa beauté, un lieu comme celui-ci, c'est essentiel selon Lionel, retraité. "S'il n'y a pas de salles comme celle-ci, que devient Carpentras ? Une ville morte ! La société existe par les spectacles, le cinéma ou encore la littérature !"

"Un lieu vivant et magique"

Justement, Pauline Dréano, adjointe à la culture de la mairie de Carpentras explique que suite à l'incendie de l'espace Auzon, avoir un nouveau lieu de culture, ça a été "une priorité pour la Ville." Elle précise : "C'est ce qui permet aux gens de partager et de vivre ensemble." D'autant que ce cabaret a de nombreux atouts : "Ce qui est bien c'est que ce lieu, vous pouvez le moduler de pleins façons différentes, il s'adapte à toutes les formes de cultures : le théâtre, l'humour, la musique, la danse, le cabaret...900 personnes debout et 500 assises peuvent y être accueillies. On trouve vraiment que c'est un lieu vivant et un peu magique."

Le cabaret restera sur le parking saint-Labre le temps de la reconstruction de l'espace Auzon. C'est l'assurance qui finance sa location suite à l'incendie, à hauteur de 150 000 euros par an.

Le cabaret de Carpentras vu de l'extérieur. © Radio France - Anouk Caron